Jio Recharge Plan: जियो का 11 महीने वाला सस्ता प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी पर डेटा नहीं  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो शुरुआत से ही किफायती रिचार्ज प्लान्स की वजह से हमेशा टेलीकॉम सेक्टर में काफी पॉपुलर रहा है। यही कारण है कि कंपनी आज 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। जियो थोड़े-थोड़े वक्त के बाद अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए-नए प्लान्स ऑफर करता रहता है। वहीं, कंपनी अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा प्लान भी ऑफर करती है जिन्हें इंटरनेट डेटा की नहीं बल्कि सिर्फ कॉलिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए इस जबरदस्त प्लान के बारे में जानते हैं...

अब नहीं खर्च करने होंगे डेटा के पैसे पहले ऐसा होता था कि कुछ यूजर्स सिर्फ कॉलिंग के लिए ही प्लान चाहिए होता था लेकिन उन्हें डेटा वाले महंगे प्लान्स रिचार्ज कराने पड़ते थे। लेकिन कुछ वक्त पहले सभी टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसे प्लान्स भी पेश किए जिसमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा मिलती है।

जियो भी अब ऐसे ग्राहकों की परेशानी दूर कर करने के लिए कॉल ओनली प्लान्स लेकर आया है। कंपनी एक ऐसा प्लान भी ऑफर करती है जिसमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी गई है यानी अब बिना डेटा खर्च किए लगभग पूरे साल आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं।