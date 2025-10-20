Jio का 3GB डेटा और फ्री Netflix वाला सस्ता प्लान: लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जियो अपने हर यूजर के लिए अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के प्लान ऑफर करता है, चाहे आपको कम डेटा वाला प्लान पसंद हो या फिर आपको भारी डेटा वाला प्लान चाहिए। कंपनी के पोर्टफोलियो में ढेरों प्लान्स मौजूद हैं। कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिनमें कंपनी फ्री डेटा बेनिफिट्स समेत कई अन्य बेनिफिट्स भी देती है, लेकिन आज हम आपको उस प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें कंपनी न सिर्फ रोजाना 3GB डेटा दे रही है बल्कि लंबी वैलिडिटी के साथ नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। आइए इस शानदार प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Jio का 3GB डेटा वाला प्लान दरअसल, जियो के इस शानदार डेटा प्लान की कीमत 1799 रुपये है, जिसमें कंपनी 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी दे रही है, यानी आपको यह शानदार रिचार्ज 3 महीने तक मिलेगा। इतना ही नहीं, प्लान में कंपनी कुछ अन्य फायदे भी दे रही है। इस प्लान में 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यानी अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जियो का 5G नेटवर्क उपलब्ध है, तो आप इस प्लान के साथ अनलिमिटेड डेटा का आनंद ले सकेंगे। कंपनी इस प्लान में रोजाना 3GB डेटा ऑफर कर रही है, यानी आपको हर दिन भरपूर डेटा मिलेगा।

नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त इसके अलावा, इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, यानी आप जितना चाहें उतना बात कर सकते हैं। यह प्लान रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी देता है। अन्य फायदों की बात करें तो कंपनी इस प्लान में नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दे रही है। साथ ही प्लान में जियो टीवी और जियो AI क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है।