    Jio का 3GB डेटा और फ्री Netflix वाला सस्ता प्लान: लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    जियो अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के प्लान पेश करता है। 1799 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैधता, प्रतिदिन 3GB डेटा और नेटफ्लिक्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन भी शामिल हैं। 1199 रुपये के प्लान में नेटफ्लिक्स को छोड़कर बाकी सभी फायदे समान हैं। दोनों प्लान में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मुफ्त है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जियो अपने हर यूजर के लिए अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के प्लान ऑफर करता है, चाहे आपको कम डेटा वाला प्लान पसंद हो या फिर आपको भारी डेटा वाला प्लान चाहिए। कंपनी के पोर्टफोलियो में ढेरों प्लान्स मौजूद हैं। कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिनमें कंपनी फ्री डेटा बेनिफिट्स समेत कई अन्य बेनिफिट्स भी देती है, लेकिन आज हम आपको उस प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें कंपनी न सिर्फ रोजाना 3GB डेटा दे रही है बल्कि लंबी वैलिडिटी के साथ नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। आइए इस शानदार प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Jio का 3GB डेटा वाला प्लान

    दरअसल, जियो के इस शानदार डेटा प्लान की कीमत 1799 रुपये है, जिसमें कंपनी 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी दे रही है, यानी आपको यह शानदार रिचार्ज 3 महीने तक मिलेगा। इतना ही नहीं, प्लान में कंपनी कुछ अन्य फायदे भी दे रही है। इस प्लान में 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यानी अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जियो का 5G नेटवर्क उपलब्ध है, तो आप इस प्लान के साथ अनलिमिटेड डेटा का आनंद ले सकेंगे। कंपनी इस प्लान में रोजाना 3GB डेटा ऑफर कर रही है, यानी आपको हर दिन भरपूर डेटा मिलेगा।

    नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त

    इसके अलावा, इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, यानी आप जितना चाहें उतना बात कर सकते हैं। यह प्लान रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी देता है। अन्य फायदों की बात करें तो कंपनी इस प्लान में नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दे रही है। साथ ही प्लान में जियो टीवी और जियो AI क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है।

    1199 रुपये वाला प्लान भी बेस्ट

    वहीं, अगर आप थोड़े कम दाम में 84 दिनों वाला डेटा प्लान ढूंढ रहे हैं, तो यह प्लान आपके लिए सही हो सकता है। इस प्लान में भी कंपनी 1799 रुपये वाले प्लान जैसे बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन इसमें आपको नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें आपको जियो हॉटस्टार का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही, इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा, यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी देगा।

