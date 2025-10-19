दीवाली पर BSNL ने ग्राहकों को दिया ये धमाकेदार तोहफा, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगी सिम
बीएसएनएल ने दीपावली के अवसर पर "दिपावली बोनांजा ऑफर" शुरू किया, जिसमें नई प्रीपेड मोबाइल सिम मात्र एक रुपये में उपलब्ध होगी। इस सिम के साथ स्वदेशी तकनीक वाली बीएसएनएल 4जी सेवा का लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दीपावली के मौके पर ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर लांच फ्रीडम प्लान की सफलता के बाद अब दिपावली बोनांजा आफर शुरू हो गया है। इस आफर में नई प्रीपेड मोबाइल सिम सिर्फ एक रुपये में मिलेगी, जिसमें स्वदेशी तकनीक वाली बीएसएनएल 4जी सेवा का लाभ मिलेगा।
यह योजना 15 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक चलेगी। नए कनेक्शन या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) करने वालों को प्रतिदिन दो जीबी डाटा, अनलिमिटेड वाइस कालिंग और 100 एसएमएस पूरे 30 दिनों तक मुफ्त मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने हाल ही में लांच की गई बीएसएनएल 4जी सेवा को बढ़ावा देने का हिस्सा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बीएसएनएल फ्रैंचाइजी कैंप लगाए जाएंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संजय प्लेस, ट्रांसपोर्ट नगर, शाहगंज, जयपुर हाउस, फाउंड्री नगर, दयालबाग, ताज नगरी, बरौली अहीर, फतेहाबाद, बाह, फिरोजाबाद, राजा का ताल, डबरई और बोदला जैसे दूरभाष केंद्रों पर सिम उपलब्ध होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।