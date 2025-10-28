Motorola का अल्ट्रा-स्लिम 5G फोन: स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला जल्द ही भारत में अपना एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया टीजर शेयर किया है, जिसमें एक स्लीक, अल्ट्रा-स्लिम हैंडसेट के आने का संकेत दिया गया है। यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। हालांकि मोटोरोला ने फोन के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीजर में जो फोन दिख रहा है उसका डिजाइन Moto X70 Air लग रहा है, जिसे पहले ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Moto X70 Air के स्पेसिफिकेशन ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वेरिएंट चीनी Moto X70 Air जैसा ही हो सकता है। फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट, 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। साथ ही फोन में 6.7-इंच 1.5K pOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। डिवाइस में 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,800mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। फोन एंड्रॉयड 16 के साथ एक क्लीन यूजर इंटरफेस ऑफर कर सकता है।

बता दें कि इस फोन की मोटाई सिर्फ 5.99 मिमी और वजन 159 ग्राम होने वाला है। यह डिवाइस भी स्लिमनेस कैटेगरी में अब iPhone Air और Samsung Galaxy S25 Edge को टक्कर दे सकता है। इतना ही नहीं इस फोन में IP68 और IP69 रेटिंग भी देखने को मिल सकती है।

कैमरा की बात करें तो फोन में डुअल 50MP रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है जिसमें एक प्राइमरी और एक अल्ट्रा-वाइड सेंसर के साथ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा भी मिल सकता है। चीन में डिवाइस के 12GB + 512GB वैरिएंट की कीमत CNY 2,399 यानी करीब 30,000 रुपये है।