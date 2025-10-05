Motorola ने कर दी यूजर्स की मौज, इन फोन को मिला लेटेस्ट Android 16 का अपडेट

मोटोरोला ने अपने स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड 16 अपडेट देना शुरू कर दिया है जिससे यह वीवो ओप्पो और शाओमी से आगे निकल गया है। Edge 60 Fusion और Moto G (2025) को यह अपडेट मिलना शुरू हो गया है। Edge 60 Fusion के अपडेट का साइज 1.5जीबी और Moto G (2025) का 1.44जीबी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड देने में इस बार सबसे आगे है। कंपनी ने अपनी छवि को बदलते हुए एंड्रॉयड अपग्रेड देने के मामले में वीवो, ओप्पो और शाओमी को पीछे छोड़ दिया है। मोटोरोला ने अपने स्मार्टफोन के लिए Android 16 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Motorola Edge 60 Pro और Edge 50 Fusion के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का अपग्रेड उपलब्ध करवाया था। अब मोटोरोला के अन्य फोन को भी एंड्रॉयड 16 का अपग्रेड मिलने जा रहा है।

कंपनी ने Edge 60 Fusion और Moto G (2025) स्मार्टफोन के लिए Android 16 अपग्रेड रोल आउट देना शुरू कर दिया है। मोटोरोला के Edge 60 Fusion स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड 16 का अपडेट साइज करीब 1.5जीबी का है। इसका फर्मवेयर वर्जन W1VC36H.14-10-1 है। इसके साथ ही बजट फ्रेंडली Moto G (2025) का Android 16 अपडेट का साइट 1.44 जीबी का है। यह फर्मवेयर वर्जन W1VK36H.9-12 है। फिलहाल यह टी-मोबाइल कैरियर पर लॉक है। संभव है कि यह भारत समेत अन्य ग्लोबल मार्केट में जल्द रिलीज होगा।

मोटोरोला यूजर्स कैसे करें स्मार्टफोन अपग्रेड अगर आपके पास भी Motorola का Edge 60 Fusion और Moto G (2025) स्मार्टफोन है। तो इसे अपग्रेड करने के लिए आपको स्मार्टफोन के सेटिंग मैन्यू में जाना है। यहां आपको सिस्टम ऑप्शन में टैप कर एडवांस में क्लिक करना है। यहां सिस्टम अपडेट्स के पेज में जाकर अपडेट चेक करना है। इसके बाद आपको अपडेट इंस्टॉल करना है।