Motorola के कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन को 19 हजार से कम में खरीदने का मौका, यहां है डील

Flipkart की Big Billion Days Sale खत्म हो चुकी है लेकिन Motorola फैन्स के लिए एक बड़ा मौका अभी भी बाकी है। Motorola Edge 50 Fusion पर अब भारी डिस्काउंट मिल रहा है जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है। अगर आप स्टाइलिश और परफॉर्मेंस से भरपूर फोन लेना चाहते हैं तो ये ऑफर आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart की Big Billion Days सेल खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑफर्स भी खत्म हो गए हैं। अगर आप एक स्टाइलिश Motorola फोन खरीदना चाहते हैं बिना ज्यादा खर्च किए, तो ये अपग्रेड करने का बढ़िया मौका आपके लिए हो सकता है। फिलहाल Flipkart पर Motorola Edge 50 Fusion पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ध्यान रहे कि ऐसे ऑफर्स अक्सर लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। ऐसे में अगर ये आपको पसंद आ जाए, तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा जरूर उठा लें। Motorola Edge 50 Fusion पर ये है डील Motorola Edge 50 Fusion को भारत में 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Flipkart पर ये स्मार्टफोन फिलहाल 18,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस फोन पर 4,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा, यहां बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। ज्यादा बचत बढ़ाने के लिए आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। पुराने फोन के एक्सचेंज पर 14,620 रुपये तक की छूट पाई जा सकती है। हालांकि, ये फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा।

Motorola Edge 50 Fusion के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Motorola Edge 50 Fusion में 6.7-इंच का FHD+ pOLED कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और Adreno 710 GPU के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में 12GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है।