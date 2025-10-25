Motorola Razr 60 फोल्डेबल फोन पर मिल रहा 10 हजार रुपये का धमाकेदार डिस्काउंट, चेक करें ऑफर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला के फोल्डेबल स्मार्टफोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप दिवाली ऑफर के दौरान इस फोन को खरीदने से चूक गए हैं तो ये बेस्ट टाइम है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर Motorola Razr 60 स्मार्टफोन 10 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। कंपनी ने इस फोन को भारत में 49,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। अब यह फोन Flipkart पर ₹39,999 में उपलब्ध है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोटोरोला के धमाकेदार डिस्काउंट के साथ 40 हजार रुपये से कम के बजट में Motorola Razr 60 स्मार्टफोन बेस्ट डील है। यह फोन क्लैमशेल डिजाइन में आता है। Motorola Razr 60 ऑफर डिटेल्स मोटोरोला के फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr 60 अभी फ्लिपकार्ट पर 10 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। इस फोन को फिलहाल 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं तो एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यह डिस्काउंट आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगा। एक्सचेंज के साथ-साथ फ्लिपकार्ट पर कुछ सिलेक्टेड बैंक के क्रेडिट कार्ड पर इस फोन को नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

मोटोरोला Razr 60 के फीचर्स मोटोरोला के फ्लिप फोन Motorola Razr 60 में 6.96 इंच का pOLED इनर फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस फोन की डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसके साथ ही फोन में 3.63 इंच का कवर डिस्प्ले भी मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है और इसकी ब्राइटनेस 1700 निट्स है।