बैटरी हेल्थ चेक करना हुआ आसान! Android यूजर्स ऐसे करें मिनटों में टेस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple अपने iPhone यूजर्स को फोन की बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए एक खास फीचर देता है, जिसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होती। इसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि फोन की बैटरी कितनी कमजोर हो गई है और उसे कब बदलने की जरूरत है। वहीं, दूसरी तरफ एंड्रॉइड यूजर्स को डिफॉल्ट रूप से ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता।

हालांकि, एक खास ऐप जरूर है जिसकी मदद से आप एंड्रॉइड फोन की बैटरी हेल्थ भी मिनटों में चेक कर सकते हैं। जी हां, आज हम आपको इसी का एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बस अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आपके फोन की बैटरी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

कैसे पता करें Android फोन की Battery Health? अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बैटरी हेल्थ कितनी बची है, तो आपको AccuBattery नाम का एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और आपके फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में रीयल-टाइम जानकारी दे सकता है।