बैटरी हेल्थ चेक करना हुआ आसान! Android यूजर्स ऐसे करें मिनटों में टेस्ट
एप्पल आईफोन यूजर्स को बैटरी हेल्थ जांचने के लिए इन-बिल्ट फीचर देता है, लेकिन एंड्रॉइड में यह सुविधा नहीं है। AccuBattery ऐप से एंड्रॉइड फोन की बैटरी हेल्थ मिनटों में जांची जा सकती है। बैटरी हेल्थ जांचने के लिए, ऐप डाउनलोड करें, फोन को 0% से 100% तक चार्ज करें और फिर 100% से 0% तक डिस्चार्ज करें। दो बार ऐसा करने के बाद ऐप खोलें और डैशबोर्ड में बैटरी हेल्थ देखें। बैटरी हेल्थ 80% से कम होने पर बैटरी बदल लेनी चाहिए।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple अपने iPhone यूजर्स को फोन की बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए एक खास फीचर देता है, जिसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होती। इसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि फोन की बैटरी कितनी कमजोर हो गई है और उसे कब बदलने की जरूरत है। वहीं, दूसरी तरफ एंड्रॉइड यूजर्स को डिफॉल्ट रूप से ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता।
हालांकि, एक खास ऐप जरूर है जिसकी मदद से आप एंड्रॉइड फोन की बैटरी हेल्थ भी मिनटों में चेक कर सकते हैं। जी हां, आज हम आपको इसी का एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बस अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आपके फोन की बैटरी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
कैसे पता करें Android फोन की Battery Health?
अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बैटरी हेल्थ कितनी बची है, तो आपको AccuBattery नाम का एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और आपके फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में रीयल-टाइम जानकारी दे सकता है।
कैसे करें AccuBattery ऐप का इस्तेमाल?
- सबसे पहले AccuBattery ऐप को Google Play Store से डाउनलोड करें।
- इसके बाद फोन को पूरी तरह 0% से 100% तक चार्ज करें।
- फिर फोन को 100% से 0% तक डिस्चार्ज होने दें।
- ऐसा दो बार करने के बाद ऐप ओपन करें।
- अब ऐप के Dashboard सेक्शन में जाकर आप अपनी बैटरी हेल्थ का परसेंट देख पाएंगे।
कब बदल लेनी चाहिए फोन की बैटरी?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपके फोन की बैटरी हेल्थ 80% से कम हो गई है, तो आपको उसे बदलवा लेना चाहिए। हालांकि, अगर डिवाइस एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन चल जाता है, तो बैटरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर बैटरी बैकअप कमजोर है, तो आपको बैटरी बदलने पर विचार करना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।