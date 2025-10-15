Language
    Motorola के मुड़ने वाले 5G फोन पर 10 हजार का डिस्काउंट, चेक करें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:19 PM (IST)

    Motorola अपने मुड़ने वाले 5G स्मार्टफोन पर 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर और आसान ईएमआई विकल्प भी मिल रहे हैं। इस फोन में शानदार कैमरा, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स हैं। यह प्रीमियम स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए अच्छा विकल्प है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर इन दिनों बिग बैंग दिवाली सेल चल रही है, जिसमें फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण समेत कई स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। हालांकि इस सेल में सबसे शानदार डील मोटोरोला रेजर 60 पर देखने को मिल रही है। जहां इस मुड़ने वाले फोन की कीमत में भारी कटौती देखने को मिल रही है, जिससे यह सेल के दौरान और भी किफायती हो गया है। इसलिए अगर आप भी काफी वक्त से कोई नया फ्लिप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस डील को एक बार जरूर चेक करें। चलिए इस शानदार डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Motorola Razr 60 डिस्काउंट ऑफर

    मोटोरोला के इस डिवाइस को कंपनी ने 49,999 रुपये में लॉन्च किया था। हालांकि अभी आप फ्लिपकार्ट से इस फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस को सिर्फ 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी फोन पर ई-कॉमर्स दिग्गज 10,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। इतना ही नहीं फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जिससे डिवाइस की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है। आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके अच्छी वैल्यू ले सकते हैं।

    Motorola Razr 60 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में 6.96-इंच का pOLED इनर डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन दी गई है। डिवाइस में बाहर की तरफ 3.63-इंच की pOLED कवर स्क्रीन देखने को मिल रही है।

    हालांकि इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1,700 निट्स तक है। डिवाइस में मीडियाटेक डाइमेंशन 7400X चिपसेट से लैस है और इसमें 30W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी मिलती है।

    Motorola Razr 60 के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए रेजर 60 में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही डिवाइस में 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में सामने की तरफ 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

