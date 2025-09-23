Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Motorola का फोल्डेबल फोन पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट, खरीदें 40 हजार से कम में

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    Flipkart Big Billion Days 2025 सेल में स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। इस बार सबसे अट्रैक्टिव ऑफर्स में से एक Motorola Razr 60 है जिसकी कीमत में बड़ा कटौती की गई है। लॉन्च के समय ये फोन 49999 रुपये का था लेकिन अब इसे काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है। यूजर्स एक्सचेंज ऑफर से और बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स।

    prefferd source google
    Hero Image
    Motorola Razr 60 पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart इन दिनों अपनी Big Billion Days 2025 सेल चला रहा है, जिसमें फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस और स्मार्टफोन समेत कई कैटेगरी में भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इन सब ऑफर्स में स्मार्टफोन्स सबसे बड़े हाइलाइट बने हुए हैं। इस साल के सबसे अट्रैक्टिव डील्स में से एक Motorola Razr 60 भी है। इस स्मार्टफोन की कीमत में बड़ी कटौती की गई है, जिससे ये अब ज्यादा किफायती हो गया है। आइए जानते हैं पूरी डील।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Motorola Razr 60 पर फ्लिपकार्ट डील

    Motorola Razr 60 को भारत में 49,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन Flipkart पर ये फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन फिलहाल 39,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी ई-कॉमर्स कंपनी इस Big Billion Days सेल में इस फोन पर 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, पुराने फोन को एक्सचेंज करके और बचत की जा सकती है। साथ ही यहां कुथ बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

    Motorola Razr 60 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Motorola Razr 60 में 6.96-इंच pOLED इनर डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 nits पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन है। बाहर की तरफ 3.63-इंच pOLED कवर स्क्रीन दी गई है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 1,700 nits पीक ब्राइटनेस है। फोन MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट पर काम करता है। इसमें 4,500mAh बैटरी है, जो 30W चार्जिंग सपोर्ट करती है।

    फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP मेन कैमरा और 13MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा मौजूद है।

    यह भी पढ़ें: Samsung का नया टैबलेट हुआ भारत में लॉन्च, कीमत 12,999 रुपये; 8.7-इंच का है डिस्प्ले