Motorola का फोल्डेबल फोन पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट, खरीदें 40 हजार से कम में

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart इन दिनों अपनी Big Billion Days 2025 सेल चला रहा है, जिसमें फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस और स्मार्टफोन समेत कई कैटेगरी में भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इन सब ऑफर्स में स्मार्टफोन्स सबसे बड़े हाइलाइट बने हुए हैं। इस साल के सबसे अट्रैक्टिव डील्स में से एक Motorola Razr 60 भी है। इस स्मार्टफोन की कीमत में बड़ी कटौती की गई है, जिससे ये अब ज्यादा किफायती हो गया है। आइए जानते हैं पूरी डील।

Motorola Razr 60 पर फ्लिपकार्ट डील Motorola Razr 60 को भारत में 49,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन Flipkart पर ये फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन फिलहाल 39,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी ई-कॉमर्स कंपनी इस Big Billion Days सेल में इस फोन पर 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, पुराने फोन को एक्सचेंज करके और बचत की जा सकती है। साथ ही यहां कुथ बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।