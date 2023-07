दुनिया के सबसे स्लिम फ्लिप फोन के साथ Motorola Razr 40 Series की एंट्री आज, सीरीज में लॉन्च होंगे दो फोन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। लंबे समय से बाजार में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मोटोरोला की अपकमिंग फ्लिप फोन सीरीज Motorola Razr 40 को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूजर्स बेसब्री से मोटोरोला के नए डिवाइस का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, कंपनी आज शाम को Motorola Razr 40 Series में नए डिवाइस की एंट्री करने जा रही है। शाम 5 बजे कंपनी लॉन्चिंग इवेंट के साथ नई सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन को पेश करेगी।

The final countdown begins for the #RazrRevolution2023. With just one day left, the stage is set for an extraordinary event to unfold! Catch the action live to witness the launch of #motorolaRazr40Ultra and #motorolaRazr40 on https://t.co/azcEfy2uaW