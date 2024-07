Motorola ला रहा एक तूफानी Smartphone, कंपनी ने टीजर वीडियो किया पोस्ट

मोटोरोला वर्ल्ड स्लिमेस्ट मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफाइड फोन को भारत में लॉन्च कर रहा है। कंपनी ने एक स्माॉल टीजर वीडियो के साथ कैप्शन जारी किया है “Do You Dare to Be Bold” यानी क्या आप बोल्ड बनने की हिम्मत रखते हैं। एक दूसरे टीजर वीडियो में कंपनी ने फोन को टीज करने के साथ कैप्शन दिया है The Bold journey begin soon यानी एक बोल्ड जर्नी बहुत जल्द शुरू होगी।