    Motorola लॉन्च कर सकता है बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन, Galaxy Z Fold 7 को देगा टक्कर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    ऐसा लग रहा है कि Motorola अपने अपकमिंग फोल्डेबल फोन के लिए एक नए फॉर्म फैक्टर की तलाश में है। कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) के इनविटे ...और पढ़ें

    Motorola लॉन्च कर सकता है बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola अपने आने वाले फोल्डेबल फोन के लिए एक नए फॉर्म फैक्टर पर काम कर रहा है। मोटोरोला के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) के इनविटेशन की एक इमेज में, लेनोवो के मालिकाना हक वाली कंपनी ने एक संभावित फोल्डेबल डिवाइस का संकेत दिया है, जिसमें बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन हो सकता है। ये अपकमिंग डिवाइस Samsung के Galaxy Z Fold 7, जैसा हो सकता है और बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन को टक्कर दे सकता है। अब तक, मोटोरोला ने अपने Razr लाइनअप के तहत सिर्फ वर्टिकल फोल्डिंग डिवाइस ही लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपनी Motorola Razr 60 series और 2024 में Razr 50 मॉडल लॉन्च किए थे।

    Motorola CES 2026 में बुक-स्टाइल फोल्डेबल पेश कर सकता है

    एंड्रॉयड हेडलाइंस के एडिटर एलेक्स मैक्सहैम सहित कई जर्नलिस्ट और X यूजर्स को मोटोरोला से CES 2026 के इनविटेशन के साथ एक पैकेज मिला है। बॉक्स के अंदर कंपनी के CES डिस्प्ले (लेनोवो टेक वर्ल्ड) का इनविटेशन और एक वुडन फ्लिप बुक है। बॉक्स पर लिखा है, 'हर फोल्ड एक संभावना दिखाता है।'

    ये पैकेज साफ तौर पर एक नए फॉर्म फैक्टर के डेवलपमेंट का संकेत देता है। इनवाइट में लिखा है, 'हम लेनोवो टेक वर्ल्ड में एक नया नजरिया पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जो 6 जनवरी को होगा।' ये बताता है कि मोटोरोला एनुअल ट्रेड शो के दौरान एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

    अब तक, मोटोरोला के फोल्डेबल फोन में सिर्फ वर्टिकल फोल्डिंग क्लैमशेल-स्टाइल फोन शामिल हैं। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब फोल्डेबल मार्केट में मुकाबला बढ़ रहा है, जिसमें सैमसंग और Huawei जैसी कंपनियां ट्रिपल-स्क्रीन फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। मोटोरोला का कथित फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Fold सीरीज और Google Pixel Fold स्मार्टफोन जैसे फोन्स को टक्कर देगा।

    लेनोवो के सब-ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में Motorola Razr 60 series लॉन्च की थी। भारत में Razr 60 Ultra की कीमत एकमात्र 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए 99,999 रुपये तय की गई है। दूसरी ओर, Razr 60 की कीमत एकमात्र 8GB + 256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए 49,999 रुपये है।

    Motorola Razr 60 में MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट है, जबकि अल्ट्रा मॉडल में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर है। Razr 60 में 4,500mAh की बैटरी है जो 30W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Razr 60 Ultra में 4,700mAh की बैटरी है जो 68W वायर्ड, 30W वायरलेस और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

