पावरफुल Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा Motorola Edge 70 Ultra, देखें खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 Ultra स्मार्टफोन जल्द मार्केट में दस्तक दे सकता है। यह स्मार्टफोन Motorola Edge 50 Ultra का सक्सेसर होगा। मोटोरोला का यह अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च से पहले बेंचमार्किंग साइट पर लिस्ट हुआ है। इस लिस्टिंग से पता चलता है कि मोटोरोला का यह फोन क्वालकॉम के अपकमिंग Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही फोन में 16GB की रैम और Android 16 का सपोर्ट दिया जाएगा।

Motorola Edge 70 Ultra गीकबैंच लिस्टिंग Motorola के इस अपकमिंग स्मार्टफोन का मॉडल नंबर Motorola XT2603-1 है। गीकबैंच की इस लिस्टिंग को टिपस्टर अभिषेक यादव शेयर किया है। इस फोन में ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलेगा, जो ARMv8 आर्कटेक्चर पर बेस्ड होगा। इस चिप को 32GHz की स्पीड पर क्लॉक किया गया है। इस SoC के बारे में कथित तौर पर बताया जा रहा है कि इसमें दो प्रमुख कोर होंगे, जिनकी स्पीड 3.65GHz और 6 परफॉर्मेंस कोर की स्पीड 3.32GHz रहेगी। इससे हिंट मिलता है कि यह Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट हो सकता है।

हालांकि, इससे पहले चाइनीज टिपस्टर Digital Chat Station ने प्राइम कोर की स्पीड को लेकर 3.8GHz होने का दावा किया था। मोटोरोला का यह फोन ओक्टा-कोर चिपसेट के साथ आएगा, जो 14.96GB की रैम के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसे 16GB बोलकर मार्केटिंग की जा सकती है। अपकमिंग Motorola Edge 70 Ultra स्मार्टफोन Android 16 और Adreno 829 GPU के साथ लॉन्च होगा। बैंचमार्क स्कोर की बात करें तो Motorola Edge 70 Ultra स्मार्टफोन ने Geekbench सिंगल और मल्टी कोर पर क्रमश: 2,636 और 7,475 पॉइंट्स का स्कोर किया है।