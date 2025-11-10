Motorola का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ्लैगशिप 5G फोन, iPhone Air को देगा टक्कर? 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने हाल ही में अपना नया Motorola Edge 70 पिछले हफ्ते चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया है जिसमें स्लिम डिजाइन देखने को मिलता है और फोन का वजन भी काफी कम है। अब, शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ब्रांड Motorola Edge 70 Ultra को पेश करने की तैयारी में है जो फ्लैगशिप-ग्रेड स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च हो सकता है।

इस अपकमिंग हैंडसेट में 1.5K OLED डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, हैंडसेट में Snapdragon 8 Gen 5 चिप भी देखने को मिल सकता है जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पिछले साल के Motorola Edge 50 Ultra का सक्सेसर होने वाला है।

Motorola Edge 70 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो X यूजर Anvin (@ZionsAnvin) ने बताया है कि Motorola Edge 70 Ultra में 1.5K रिज़ॉल्यूशन देखने को मिल सकता है और फोन में OLED स्क्रीन होने वाली है। साथ ही डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होने की बात कही जा रही है।

इतना ही नहीं इस मोटोरोला Edge 70 Ultra में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिल सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये Edge 70 के स्लिम और हल्के डिजाइन को भी बनाए रखेगा, जिससे ये फोन सैमसंग के Galaxy S25 Edge और iPhone Air जैसे फ्लैगशिप फोन को सीधी टक्कर दे सकता है।