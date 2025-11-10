Language
    Motorola का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ्लैगशिप 5G फोन, iPhone Air को देगा टक्कर?

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    मोटोरोला ने हाल ही में एज 70 लॉन्च किया है, लेकिन अब खबरें हैं कि कंपनी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन्स के साथ मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा पेश करने की तैयारी में है। इसमें 1.5K OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होने की उम्मीद है। यह एज 50 अल्ट्रा का उत्तराधिकारी होगा और एज 70 के स्लिम डिजाइन को बरकरार रखते हुए सैमसंग और आईफोन जैसे फ्लैगशिप फोन को टक्कर देगा। यह एज 70 से बेहतर एक प्रीमियम डिवाइस होगा।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने हाल ही में अपना नया Motorola Edge 70 पिछले हफ्ते चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया है जिसमें स्लिम डिजाइन देखने को मिलता है और फोन का वजन भी काफी कम है। अब, शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ब्रांड Motorola Edge 70 Ultra को पेश करने की तैयारी में है जो फ्लैगशिप-ग्रेड स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च हो सकता है।

    इस अपकमिंग हैंडसेट में 1.5K OLED डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, हैंडसेट में Snapdragon 8 Gen 5 चिप भी देखने को मिल सकता है जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पिछले साल के Motorola Edge 50 Ultra का सक्सेसर होने वाला है।

    Motorola Edge 70 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो X यूजर Anvin (@ZionsAnvin) ने बताया है कि Motorola Edge 70 Ultra में 1.5K रिज़ॉल्यूशन देखने को मिल सकता है और फोन में OLED स्क्रीन होने वाली है। साथ ही डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होने की बात कही जा रही है।

    इतना ही नहीं इस मोटोरोला Edge 70 Ultra में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिल सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये Edge 70 के स्लिम और हल्के डिजाइन को भी बनाए रखेगा, जिससे ये फोन सैमसंग के Galaxy S25 Edge और iPhone Air जैसे फ्लैगशिप फोन को सीधी टक्कर दे सकता है।

    Motorola Edge 70 से होगा बेहतर

    ये अपकमिंग हैंडसेट मोटोरोला का एक प्रीमियम डिवाइस होने की उम्मीद है, जो Motorola Edge 70 से ऊपर हो सकता है। Edge 70 पिछले हफ्ते ग्लोबली लॉन्च किया गया था, जिसमें कंपनी ने 6.67-इंच का डिस्प्ले दिया था। यह फोन सिर्फ 5.99mm पतला है और इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है।

