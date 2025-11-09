ये है Moto का नया स्मार्टफोन, पावरफुल प्रोसेसर और 7,000mAh बैटरी से है लैस; कीमत 15,999 रुपये से शुरू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 20 हजार से कम में एक नए फोन की तलाश में है। तो आपको बता दें कि Moto G67 Power 5G बुधवार को भारत में कंपनी की नई G सीरीज एडिशन के रूप में लॉन्च किया गया। ये स्मार्टफोन Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट से लैस है और इसमें 7,000mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है। फोन को तीन पैनटोन क्यूरेटेड कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा। नया Moto G67 Power 5G भारत में Flipkart और कंपनी की वेबसाइट के जरिए सेल किया जाएगा। इसमें 50-मेगापिक्सल सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट पर 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच डिस्प्ले दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Moto G67 Power 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता Moto G67 Power 5G की कीमत भारत में बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज होगा, बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। लॉन्च ऑफर के तहत फोन का बेस वेरिएंट 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

नया हैंडसेट 12 नवंबर से कंपनी की ऑनलाइन स्टोर और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Moto G67 Power 5G को पैनटोन पैराशूट पर्पल, पैनटोन ब्लू कुराकाओ और पैनटोन सीलेंट्रो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Moto G67 Power 5G एक डुअल सिम फोन है जो Android 15-बेस्ड Hello UX पर चलता है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए एक OS अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। इसमें 6.7-इंच फुल-HD+ (1,080×2,400 पिक्सल) LCD स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 391ppi पिक्सल डेंसिटी, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, और 85.97 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ आती है। ये HDR10+ सपोर्ट करती है और स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला 7i प्रोटेक्शन मिला है। Motorola का दावा है कि इसका नया G सीरीज फोन MIL-810H मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आता है।

नए Moto G67 Power 5G को Qualcomm के ऑक्टा-कोर 4nm Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट से लैस किया गया है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz है और इसे Adreno GPU के साथ पेयर किया गया है। फोन में 8GB RAM दी गई है, जिसे RAM Boost 4.0 के जरिए 24GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। डिवाइस में Google के Gemini AI वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट भी है।

फोटोज़ और वीडियोज के लिए, Moto G67 Power 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सल Sony LYT-600 मेन कैमरा (f/1.8 अपर्चर), 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा (f/2.2 अपर्चर) और एक 'टू-इन-वन फ्लिकर' कैमरा शामिल है। फ्रंट में 32-मेगापिक्सल (f/2.2) सेल्फी कैमरा दिया गया है। नया Moto G67 Power 5G फुल-HD वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर सपोर्ट करता है और इसमें डुअल कैप्चर, टाइमलैप्स, स्लो मोशन और ऑडियो जूम जैसे मोड्स भी दिए गए हैं।

Moto G67 Power 5G में कई सेंसर दिए गए हैं, जिनमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, SAR सेंसर, और e-compass शामिल हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, और BeiDou का सपोर्ट है। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos और Hi-Res Audio को सपोर्ट करते हैं। कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस में IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है। इसके बैक पैनल पर वीगन लेदर फिनिश भी दी गई है।