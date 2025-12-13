Motorola Edge 70 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स आए सामने, मिल सकता है 50MP का कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 Ultra के रेंडर हाल ही में ऑनलाइन सामने आए थे, जिससे इसके संभावित डिजाइन की झलक मिली थी। अब, एक टिप्स्टर ने इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में और डिटेल्स शेयर की हैं, जिसमें इसका चिपसेट, डिस्प्ले, कैमरा कॉन्फिगरेशन और कलर ऑप्शन शामिल हैं। उम्मीद है कि ये हैंडसेट Edge 50 Ultra का सक्सेसर होगा, जिसे जून 2024 में भारत में लॉन्च किया गया था। लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि इस रूमर्ड हैंडसेट में अपग्रेडेड परफॉर्मेंस मिल सकती है। जानकारी के लिए, Edge 50 Ultra में Snapdragon 8s Gen 3 चिप मिलती है, जबकि इसके सक्सेसर में क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद है।

Motorola Edge 70 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स वीबो पर 'पांडा इज बाल्ड' (चीनी से अनुवादित) नाम के एक टिप्स्टर ने कथित Moto X70 Ultra के मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक किए हैं, जिसे टेक फर्म द्वारा Motorola Edge 70 Ultra के रूप में ग्लोबली लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ये ब्लैक, ग्रीन और ब्रॉन्ज कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक ये हैंडसेट क्वालकॉम के ऑक्टा कोर Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस होगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है और 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था। अगर ये सच है, तो ये इसके कथित पिछले मॉडल, Motorola Edge 50 Ultra की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा, जो Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है कि ऐसी डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई हैं, लेकिन स्मार्टफोन मेकर ने अभी तक अल्ट्रा मॉडल के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है।

उम्मीद है कि Motorola इस हैंडसेट में 6.7-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले भी देगा, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन होगा। Motorola Edge 50 Ultra की तुलना में, ये एक माइनर डाउनग्रेड होगा, क्योंकि इसमें 6.7-इंच की LTPS pOLED स्क्रीन है जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट और 1.5K (1,220x2,712 पिक्सल) रेजोल्यूशन है। Edge 50 Ultra में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन, HDR10+ कंटेंट सपोर्ट और 2500nits तक पीक ब्राइटनेस भी मिलती है।

कैमरा की बात करें तो, Motorola Edge 70 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन शूटर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा हो सकता है। ये इसके पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ा डाउनग्रेड भी लगता है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटी के साथ 64-मेगापिक्सल (f/2.4) का टेलीफोटो कैमरा था।