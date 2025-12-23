Motorola के स्लिम 5G फोन की सेल शुरू, इंट्रोडक्टरी ऑफर में मिल रहा है डिस्काउंट पर   

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 को कंपनी ने पिछले हफ्ते 15 दिसंबर को भारत में लॉन्च किया था। आज से इस हैंडसेट की सेल शुरू हो गई है। इस फोन को अब आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। यह तीन पैंटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन और एक सिंगल रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आता है। डिवाइस में स्नैपड्रैगन 7 सीरीज चिपसेट देखने को मिल रहा है जिसके साथ 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में लेटेस्ट वाला Android 16 मिल रहा है। चलिए पहले फोन की कीमत और ऑफर्स के बारे में जान लेते हैं...

Motorola Edge 70 की कीमत और उपलब्धता मोटोरोला के इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 8GB रैम और 256GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला सिंगल वेरिएंट मिलता है। हालांकि कंपनी इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत फोन पर 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है, जिससे फोन की कीमत 28,999 रुपये हो जाती है।

इतना ही नहीं फोन पर Flipkart Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड पर 750 रुपये तक का 5 प्रतिशत कैशबैक और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत तक का कैशबैक मिल रहा है। नए डिवाइस को आप Flipkart, Motorola India ऑनलाइन स्टोर और अन्य प्रमुख ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। डिवाइस पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैंटोन गैजेट ग्रे और पैंटोन लिली पैड कलर में आता है।

Motorola Edge 70 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Motorola Edge 70 में 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। डिवाइस में गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी मिल रही है। डिवाइस लेटेस्ट Android 16 और Hello UI स्किन के साथ आता है।

डिवाइस को तीन बड़े Android अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। फोन डॉल्बी विजन और HDR10+ कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। डिवाइस धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 + IP69-रेटेड और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफाइड है।

स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से है लैस फोन को पावर देने के लिए इसमें Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में 8GB LPDDR5x RAM और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। फोन में Moto AI टूल्स जैसे कि Next Move, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This + Recall, AI Video Enhancement, AI Action Shot और AI Photo एनहांसमेंट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।