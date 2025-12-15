Motorola का 50MP सेल्फी कैमरा वाला जबरदस्त 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 125W फास्ट चार्जिंग भी
Motorola Edge 50 Pro अमेजन पर 19,109 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध है। इस डिवाइस में कलर-एक्यूरेट डिस्प्ले, बेहतर परफॉर्मेंस और 125W फास्ट चार्जिंग सपोर् ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी 25 हजार रुपये के बजट में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Motorola Edge 50 Pro आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो Amazon पर 19,109 रुपये के भारी डिस्काउंट पर लिस्टेड है। डिवाइस में कलर-एक्यूरेट डिस्प्ले, बेहतर परफॉर्मेंस और फास्ट 125W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। हालांकि ये एक लिमिटेड टाइम डील हो सकती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
Motorola Edge 50 Pro पर डिस्काउंट ऑफर
Motorola का यह डिवाइस 12GB + 256GB वेरिएंट में आता है जिसकी वैसे तो कीमत 41,999 रुपये है लेकिन अभी आप इसे Amazon पर सिर्फ 22,890 रुपये में मिल रहा है यानी डिवाइस पर 19,109 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, HDFC Bank Credit Card EMI ट्रांजैक्शन पर 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और Axis Bank Credit Card पर 1000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इन सभी ऑफर्स के साथ फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां आप अपना पुराना हैंडसेट एक्सचेंज करके एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं।
Motorola Edge 50 Pro के स्पेसिफिकेशन्स
Motorola Edge 50 Pro के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में 6.7-इंच का कर्व्ड pOLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही फोन में 1.5K रेज़ोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिवाइस में HDR10+ सपोर्ट भी है। फोन में पावरफुल Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है, जिसमें 12GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Motorola Edge 50 Pro के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए Motorola डिवाइस में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहां OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में सामने की तरफ 50MP का फ्रंट कैमरा है। डिवाइस में 4,500mAh और 125W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।
