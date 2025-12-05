Language
    Motorola Edge 70 भारत में जल्द होगा लॉन्च, जारी हुआ टीजर; स्लिम होगा मॉडल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    Motorola Edge 70 भारत में जल्द लॉन्च होगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भारत में लाइव कर दी गई है। इसे तीन कलर ऑप्शन में ऑफर किया जाएगा। साथ ही फ ...और पढ़ें

    Motorola Edge 70 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, क्योंकि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब लाइव हो गई है। हैंडसेट तीन कलर ऑप्शन में मिलेगा, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। अपकमिंग Motorola Edge 70 ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही 5.99mm थिक होगा। ये स्मार्टफोन टेक फर्म द्वारा UK और दूसरे मार्केट में लॉन्च किए जाने के लगभग एक महीने बाद आया है, जहां इसे दो RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में बेचा जाता है। हैंडसेट में 6.67-इंच का डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। फोन में Snapdragon 7 सीरीज का चिपसेट है, जिसे 4,800mAh की बैटरी के साथ पेयर किया गया है।

    Motorola Edge 70 इंडिया लॉन्च डिटेल

    Motorola Edge 70 के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब Flipkart पर लाइव है, जो कन्फर्म करती है कि स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा और देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल किया जाएगा। अपकमिंग Edge सीरीज मॉडल के ज्यादातर मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन टेक फर्म का कहना है कि फोन का प्रोफाइल 5.99mm स्लिम है। इसके अलावा, माइक्रोसाइट पर बैनर ऐड में फोन ग्रे, ग्रीन और हल्के ग्रीन कलर में दिखाया गया है।

    फोन के टीज किए गए डिजाइन से पता चलता है कि Motorola Edge 70 में मेटल फ्रेम और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जो बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के अंदर है। पैनल के बीच में Motorola की ब्रांडिंग दिखाई देती है। फोन के राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, जबकि लेफ्ट साइड एक अनजान बटन होगा। आने वाले दिनों में फोन के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

    Motorola ने Edge 70 को नवंबर में कुछ ग्लोबल मार्केट में GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। ये UK में पैनटोन ब्रॉन्ज़ ग्रीन, पैनटोन लिली पैड और गैजेट ग्रे शेड्स में मिलता है। बता दें कि इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है, पिक्सल डेंसिटी 446ppi है, सुपर HD (1,220×2,712 पिक्सल) रेजोल्यूशन है और ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी है।

    Motorola Edge 70 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट है, जो 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 4,800mAh की बैटरी है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

    फोटोग्राफी के लिए Motorola Edge 70 में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। हैंडसेट को डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 + IP69 रेटेड बताया गया है।

