5 नवंबर को लॉन्च होगा Motorola का सबसे स्लिम फोन, मिलेगा 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 अगले महीने की शुरुआत में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च डेट की पुष्टि के साथ ही कंपनी ने फोन की बैटरी साइज का खुलासा भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाला Motorola Edge 70 ब्रांड का अब तक का सबसे स्लिम स्मार्टफोन होगा। इसमें 12GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। इसके कलर ऑप्शन्स और कीमत भी लीक हो चुके हैं। ये फोन अप्रैल में लॉन्च हुए Motorola Edge 60 का सक्सेसर होगा, जिसमें 5,200mAh बैटरी और 7.9mm की स्लिम बॉडी दी गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Motorola Edge 70 का संभावित लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स Motorola Edge 70 का लॉन्च 5 नवंबर को चुनिंदा मार्केट्स में होगा, जिसकी पुष्टि Motorola Poland पेज पर किए गए टीजर से हुई है। वेबसाइट के मुताबिक, फोन में 4,800mAh बैटरी और 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी इसे 'अल्ट्रा स्लिम' बिल्ड के साथ पेश करने जा रही है।

अपकमिंग Edge 70 मॉडल Motorola का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन बताया जा रहा है। इसकी थिकनेस सिर्फ 6mm तक हो सकती है। इसमें Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर्स, OIS के साथ 50MP मेन कैमरा और 120-डिग्री अल्ट्रावाइड कैमरा मिलने की उम्मीद है।