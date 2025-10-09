Language
    5 नवंबर को लॉन्च होगा Motorola का सबसे स्लिम फोन, मिलेगा 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    Motorola जल्द ही अपना नया Edge 70 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी का अब तक का सबसे स्लिम फोन बताया जा रहा है। ये फोन 4,800mAh बैटरी, 68W फास्ट चार्जिंग, और 12GB RAM के साथ आएगा। लॉन्च 5 नवंबर को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में होगा। फोन में 50MP कैमरा, Dolby Atmos स्पीकर्स, और 512GB स्टोरेज जैसी खासियतें भी हो सकती हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 अगले महीने की शुरुआत में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च डेट की पुष्टि के साथ ही कंपनी ने फोन की बैटरी साइज का खुलासा भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाला Motorola Edge 70 ब्रांड का अब तक का सबसे स्लिम स्मार्टफोन होगा। इसमें 12GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। इसके कलर ऑप्शन्स और कीमत भी लीक हो चुके हैं। ये फोन अप्रैल में लॉन्च हुए Motorola Edge 60 का सक्सेसर होगा, जिसमें 5,200mAh बैटरी और 7.9mm की स्लिम बॉडी दी गई थी।

    Motorola Edge 70 का संभावित लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स

    Motorola Edge 70 का लॉन्च 5 नवंबर को चुनिंदा मार्केट्स में होगा, जिसकी पुष्टि Motorola Poland पेज पर किए गए टीजर से हुई है। वेबसाइट के मुताबिक, फोन में 4,800mAh बैटरी और 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी इसे 'अल्ट्रा स्लिम' बिल्ड के साथ पेश करने जा रही है।

    अपकमिंग Edge 70 मॉडल Motorola का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन बताया जा रहा है। इसकी थिकनेस सिर्फ 6mm तक हो सकती है। इसमें Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर्स, OIS के साथ 50MP मेन कैमरा और 120-डिग्री अल्ट्रावाइड कैमरा मिलने की उम्मीद है।

    पिछला मॉडल Motorola Edge 60 5,200mAh बैटरी और 7.9mm थिकनेस के साथ आया था। वहीं, नया 'अल्ट्रा स्लिम' Edge 70 मॉडल ग्लोबल ट्रेंड्स से मेल खाता है, क्योंकि सैमसंग और एपल जैसे ब्रांड्स भी अब Galaxy S25 Edge और iPhone Air जैसे स्लिम फोन्स ला रहे हैं, जिनमें कम बैटरी कैपेसिटी दी गई है।

    पहले के एक लीक के मुताबिक, Motorola Edge 70 को पैनटोन ब्रॉन्ज़ ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा। फोन की अनुमानित कीमत EUR 690 (करीब 70,000 रुपये) बताई गई थी।

    हालांकि, नए रिटेल लिस्टिंग्स के मुताबिक, 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत EUR 709 (करीब 73,100 रुपये) से लेकर EUR 801.91 (करीब 82,700 रुपये) के बीच हो सकती है।

