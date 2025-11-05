स्लिम डिजाइन पावरपैक स्पेसिफिकेशन के साथ आया Motorola Edge 70, iPhone Air और Galaxy S25 Edge से है टक्कर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। मोटोरोला के Edge सीरीज का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। Motorola Edge 70 स्मार्टफोन को 5.99mm थिकनेस के साथ मार्केट में उतारा गया है, जिसका वजन मात्र 159g है। इस फोन की सीधी टक्कर iPhone Air और Galaxy S25 Edge से होगी। यह फोन Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, 12GB रैम के साथ लॉन्च होगा। Motorola Edge 70 स्मार्टफोन 6.67-इंच pOLED डिस्प्ले, 50-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ पेश किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Motorola Edge 70 की कीमत Motorola Edge 70 स्मार्टफोन को यूके में GBP 700 (करीब 80,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च होगा। यह फोन यूरोप और मिडल ईस्ट में EUR 799 (करीब 81,000 रुपये) की कीमत में लाया जाएगा। Motorola ने कन्फर्म किया है कि Edge 70 स्मार्टफोन जल्द ही ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा।

Motorola Edge 70 की स्पेसिफिकेशन्स Motorola Edge 70 स्मार्टफोन में 6.67-इंच का pOLED super HD (1,220×2,712 pixels) डिस्पले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक, पिक्सल डेन्सिटी 446ppi और आस्पेक्ट रेश्यो 20:09 है। यह डिस्प्ले HDR10+, 300Hz तक टच सैंपलिंग रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसके साथ ही डिस्प्ले Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शनके साथ आता है।

Motorola Edge 70 को Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा, डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर के साथ लॉन्च होगा। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो Motorola Edge 70 में 5G, Bluetooth, GPS, A-GPS, GLONASS, LTEPP, Galileo, NFC, USB Type-C पोर्ट, और Wi-Fi 6E दिया गया है। यह फोन डुअल स्पीकर सेटअप दिया गया है, जो Dolby Atmos सपोर्ट करता है। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एंबिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, प्रोक्सिमिटी और SAR सेंसर दिया गया है।