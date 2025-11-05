Motorola का 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन लॉन्च वो भी सिर्फ 14,999 में, देखें कैसे हैं फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो मोटोरोला ने अपनी G-सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने Moto G67 Power 5G के नाम से पेश किया है। इस हैंडसेट की खास बात यह है कि इसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट के साथ 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है। यह तीन कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज ऑप्शन में आता है। आप इस फोन को कंपनी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। फोन में 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी है। फोन में कुछ शानदार फीचर्स भी हैं। आइए सबसे पहले फोन की कीमत के बारे में जानते हैं।

Moto G67 Power 5G की कितनी है कीमत? Moto G67 Power 5G की कीमत की बात करें तो, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 15,999 है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट भी इसके साथ पेश किया गया है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत, बेस वेरिएंट को पहली सेल में आप 14,999 में खरीद पाएंगे। इस नए हैंडसेट की सेल 12 नवंबर से कंपनी की वेबसाइट और Flipkart पर शुरू होगी। इस डिवाइस को Pantone Parachute Purple, Pantone Blue Curacao, और Pantone Cilantro कलर में पेश किया गया है।

Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स Motorola डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो यह फोन काफी शानदार लग रहा है। इसमें 6.7-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट मिलता है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। डिवाइस में मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिलता है। फोन में Qualcomm का 4nm Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट है, जो काफी पावरफुल है और रोजाना के कामों को आसानी से हैंडल कर सकता है।

इसके अलावा, फोन में RAM बूस्टर फीचर भी है जिससे आप RAM को 24GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। सिक्योरिटी के लिए फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है और यह Google के Gemini AI वॉयस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है। फोन में डुअल-सिम सपोर्ट है जो Android 15-बेस्ड Hello UX पर चलता है।