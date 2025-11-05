Language
    Motorola का 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन आज होगा लॉन्च, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    मोटोरोला आज भारत में Moto G67 Power 5G लॉन्च कर रहा है। इस फोन में 6.7 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। कैमरे की बात करें तो, इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है। फोन में 7,000mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा।

    Motorola का 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन आज होगा लॉन्च, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला आज भारत में एक और शानदार डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी Moto G67 Power 5G के नाम से पेश करेगी। यह फोन मोटोरोला की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह तीन कलर ऑप्शन और दो अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। यह डिवाइस हाल ही में मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था, जिससे इसके कई स्पेसिफिकेशन्स पहले ही पता चल गए थे। इस डिवाइस में 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही 8GB रैम और 256GB स्टोरेज भी होगी। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी होगा। आइए जानते हैं कि यह डिवाइस और कौन से खास फीचर्स ऑफर करेगा।

    Moto G67 Power 5G लॉन्च डिटेल्स

    मोटोरोला ने हाल ही में अनाउंस किया था कि Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन भारत में 5 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे लॉन्च होगा। कंपनी ने अभी तक अपने आने वाले फोन के लिए YouTube पर कोई लाइव स्ट्रीम शेड्यूल नहीं किया है। हो सकता है कि कंपनी प्रेस रिलीज के जरिए फोन अनाउंस करे। Moto G67 Power 5G की कीमत और अवेलेबिलिटी के बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके कई फीचर्स पहले ही सामने आ चुके हैं।

    Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स

    मोटोरोला के इस शानदार फोन के फीचर्स की बात करें तो, इस डिवाइस में 6.7-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले होगा जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसमें HDR10+ सपोर्ट और ड्रॉप और स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी होगा। फोन में डुअल सिम स्लॉट होगा और यह Android 15-पावर्ड Hello UX पर चलेगा। कंपनी ने वादा किया है कि फोन को Android 16 का अपग्रेड भी मिलेगा।

    इसके अलावा, फोन में मिलिट्री-ग्रेड प्रोटेक्शन और धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग होगी। फोन में प्लास्टिक फ्रेम और वीगन लेदर बॉडी भी होगी। फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर 4nm स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट होगा, जो 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देगा।

    फोन में एड्रेनो GPU, 8GB रैम और 256GB तक की स्टोरेज होगी। साथ ही, फोन में RAM बूस्टर फीचर होगा, जिससे आप रैम को 24GB तक बढ़ा सकते हैं। इस फोन में स्मार्ट कनेक्ट, थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट जैसे कई अन्य फीचर्स भी शामिल होंगे।

    Moto G67 Power 5G के कैमरा फीचर्स

    फोटोग्राफी के लिए फोन में AI फोटो एन्हांसमेंट इंजन वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल (f/1.8) Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही डिवाइस में 8-मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2-इन-1 फ्लिकर कैमरा देखने को मिल सकता है।

    सेल्फी के लिए डिवाइस में पंच-होल कटआउट के अंदर 32-मेगापिक्सल (f/2.2) का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा, डिवाइस में 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 

