    Motorola के प्रीमियम फोन पर बड़ी छूट, 125W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है टेलीफोटो कैमरा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    Flipkart ने Motorola Edge 50 Ultra पर बड़ी प्राइस कट दी है, जिससे ये प्रीमियम फोन अब बजट में मिल रहा है। कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर मिलाकर यूजर्स को यहां काफी बड़ी बचत हो सकती है। ये फोन Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, 12GB RAM, 125W फास्ट चार्जिंग और 144Hz P-OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आता है। 

    Flipkart पर Motorola Edge 50 Ultra पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart ने Motorola Edge 50 Ultra पर जबरदस्त प्राइस कट दी है, जिससे ये प्रीमियम फोन अब उन लोगों के लिए एक बढ़िया डील बन गई है जो कम बजट में हाई-एंड फोन खरीदना चाहते हैं। ग्राहकों को सभी कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर को जोड़ने पर काफी बड़ी बचत हो सकती है।

    ये फोन पूरी तरह एक पावर पैक्ड पैकेज है। इसमें शानदार लुक्स, टॉप-क्लास प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा सिस्टम मिलता है। ये एक हाई-एंड प्राइस टैग के बिना, हाई-एंड फोन का एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो तुरंत Flipkart पर जाकर डील चेक करें, क्योंकि ये ऑफर ज्यादा समय के लिए नहीं है।

    Motorola Edge 50 Ultra पर ये है डील

    Motorola Edge 50 Ultra का 12GB + 512GB वेरिएंट फिलहाल Flipkart पर 49,999 रुपये में उपलब्ध है। ये कीमत लॉन्च टाइम की तुलना में 15,000 रुपये कम है। अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 5 प्रतिशत तक कैशबैक भी मिलेगा।

    Flipkart पर ग्राहकों को 1,758 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू और कंडीशन के हिसाब से आपको और डिस्काउंट मिल सकता है।

    Motorola Edge 50 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स

    Motorola Edge 50 Ultra डिमांडिंग गेम्स और मल्टीटास्किंग के लिए एकदम तैयार फोन है। क्योंकि, इसमें पावरफुल Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलती है। इस प्रोसेसर के साथ 12GB RAM और 512GB स्टोरेज भी मिलती है। इसमें 6.7-इंच का P-OLED डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, बेहतरीन कलर एक्युरेसी और 2,800 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है। इसे Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन भी मिली है।

    इसमें बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा (OIS के साथ), 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है।

    फोन में 4,500mAh की बैटरी है जो 125W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे ये कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाता है। Motorola Edge 50 Ultra का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है, जिसमें रियल वुड बैक ऑप्शन के साथ IP68 रेटिंग दी गई है जो इसे वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है।

