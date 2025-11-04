Motorola के प्रीमियम फोन पर बड़ी छूट, 125W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है टेलीफोटो कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart ने Motorola Edge 50 Ultra पर जबरदस्त प्राइस कट दी है, जिससे ये प्रीमियम फोन अब उन लोगों के लिए एक बढ़िया डील बन गई है जो कम बजट में हाई-एंड फोन खरीदना चाहते हैं। ग्राहकों को सभी कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर को जोड़ने पर काफी बड़ी बचत हो सकती है।

ये फोन पूरी तरह एक पावर पैक्ड पैकेज है। इसमें शानदार लुक्स, टॉप-क्लास प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा सिस्टम मिलता है। ये एक हाई-एंड प्राइस टैग के बिना, हाई-एंड फोन का एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो तुरंत Flipkart पर जाकर डील चेक करें, क्योंकि ये ऑफर ज्यादा समय के लिए नहीं है।

Motorola Edge 50 Ultra पर ये है डील Motorola Edge 50 Ultra का 12GB + 512GB वेरिएंट फिलहाल Flipkart पर 49,999 रुपये में उपलब्ध है। ये कीमत लॉन्च टाइम की तुलना में 15,000 रुपये कम है। अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 5 प्रतिशत तक कैशबैक भी मिलेगा।

Flipkart पर ग्राहकों को 1,758 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू और कंडीशन के हिसाब से आपको और डिस्काउंट मिल सकता है।

Motorola Edge 50 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स Motorola Edge 50 Ultra डिमांडिंग गेम्स और मल्टीटास्किंग के लिए एकदम तैयार फोन है। क्योंकि, इसमें पावरफुल Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलती है। इस प्रोसेसर के साथ 12GB RAM और 512GB स्टोरेज भी मिलती है। इसमें 6.7-इंच का P-OLED डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, बेहतरीन कलर एक्युरेसी और 2,800 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है। इसे Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन भी मिली है।