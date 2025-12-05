आ गया Motorola Edge 70 का स्पेशल एडिशन, बैक पैनल में लगे हैं स्वारोवस्की क्रिस्टल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने पैनटोन और स्वारोवस्की के साथ मिलकर बनाए गए Motorola Edge 70 के नए स्पेशल एडिशन के साथ अपनी डिजाइन-लेड लाइनअप को एक्सपांड किया है। इस मॉडल में डिवाइस के लिए एक नए फिनिश के तौर पर क्लाउड डांसर, पैनटोन का कलर ऑफ द ईयर 2026, पेश किया गया है, जो ग्लोबल कलर अथॉरिटी के साथ मोटोरोला की चल रही पार्टनरशिप में एक और कदम है। बैक पैनल पर स्वारोवस्की क्रिस्टल जोड़कर, कंपनी इस एडिशन को स्टैंडर्ड मॉडल के ज्यादा स्टाइलिश ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है, जबकि कोर हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Motorola Edge 70 Cloud Dancer Special Edition डिजाइन Motorola Edge 70 का एक स्पेशल एडिशन, जिसमें पैनटोन का कलर ऑफ द ईयर 2026 है, जिसे क्लाउड डांसर कहा जा रहा है, पेश किया गया है। क्लाउड डांसर की पहचान Pantone 11-4201 के तौर पर की गई है और इसे सॉफ्ट व्हाइट टोन बताया गया है। ये लॉन्च पैनटोन के साथ मोटोरोला की कई सालों की पार्टनरशिप को जारी रखता है।

मोटोरोला ने नए हैंडसेट के लिए स्वारोवस्की के साथ भी काम किया है। फोन के बैक पैनल में स्वारोवस्की क्रिस्टल लगे हैं, जिससे ये वर्शन मोटोरोला के डिजाइन-फोकस्ड ब्रिलियंट कलेक्शन का हिस्सा बन गया है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी का कहना है कि स्वारोवस्की क्रिस्टल वाला नया Motorola Edge 70 Cloud Dancer special edition कुछ खास ग्लोबल मार्केट में मिलेगा। इस वेरिएंट की कीमत और रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। Motorola Edge 70 Cloud Dancer Special Edition की कीमत और फीचर्स मोटोरोला ने सबसे पहले Edge 70 को नवंबर 2025 में तीन पैनटोन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया था। ये कलर गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन थे। UK में, फोन की कीमत GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) है। कुछ दूसरे यूरोपियन देशों में, इसकी शुरुआती कीमत EUR 799 (लगभग 81,000 रुपये) है।

स्पेशल एडिशन में स्टैंडर्ड Motorola Edge 70 का हार्डवेयर ही है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1,220×2,712 पिक्सल है, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। ये Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज है। हैंडसेट एंड्रॉयड 16-बेस्ड हैलो UI के साथ आता है और मोटोरोला ने जून 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट कन्फर्म किए हैं। मोटो AI फीचर्स भी शामिल हैं।

Motorola Edge 70 के रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 3-इन-1 लाइट सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है, साथ ही 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर भी है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ, NFC, GPS, A GPS, GLONASS, गैलीलियो और एक USB टाइप C पोर्ट शामिल हैं। फोन में Dolby Atmos सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक शामिल है।