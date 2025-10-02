Motorola Edge 70 5G ग्लोबल मार्केट्स में जल्द दे सकता है दस्तक, सामने आई कीमत

Motorola Edge 70 5G जल्द ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन इसकी कीमत और कलर ऑप्शन्स लीक हो गए हैं। ये Moto X70 Air का रीब्रांडेड वर्जन माना जा रहा है जो जल्द ही चीन में डेब्यू करेगा। लीक के मुताबिक फोन 12GB RAM और 512GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आएगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 70 5G जल्द ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। Lenovo के स्वामित्व वाले ब्रांड ने अभी इसकी मौजूदगी कन्फर्म नहीं की है, लेकिन Motorola Edge 60 के सक्सेसर की कथित प्राइसिंग और कलर ऑप्शन्स ऑनलाइन लीक हुए हैं। Edge लाइनअप में आने वाला ये नया एडिशन 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आने की बात कही जा रही है। Motorola Edge 70 5G को Moto X70 Air का रीब्रांडेड वर्जन माना जा रहा है, जो जल्द ही चीन में डेब्यू करेगा।

Motorola Edge 70 5G की संभावित कीमत टिप्स्टर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने अनअनाउंस्ड Motorola Edge 70 5G की कथित कीमत और कलर ऑप्शन्स X (पहले Twitter) पर लीक किए हैं। Guglani ने कहा, अपकमिंग Motorola Edge 70 5G EUR 690 (लगभग 70,000 रुपये) में मिलेगा और पैनटोन ब्रॉन्ज़ ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड शेड्स में उपलब्ध होगा।

~€690 — Paras Guglani (@passionategeekz) October 1, 2025 टिप्स्टर ने ये भी कहा कि Motorola Edge 70 5G 12GB + 512GB RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में मिलेगा। हालांकि, उम्मीद है कि Motorola फोन लॉन्च के समय और भी वेरिएंट्स पेश कर सकता है। फिलहाल Motorola की तरफ से इस फोन की मौजूदगी, इसके स्पेसिफिकेशन्स या लॉन्च टाइमलाइन पर कोई जानकारी नहीं आई है।

नई लीक कुछ दिन बाद आई है जब Motorola Edge 70 5G के कथित रेंडर्स ऑनलाइन सामने आए थे, जिसमें फ्लैट डिस्प्ले और हल्का उठा हुआ कैमरा ऐरे दिख रहा था, जिसमें तीन सेंसर शामिल थे। फोन के डिस्प्ले में सेल्फी शूटर के लिए होल पंच कटआउट नजर आ रहा था। रेंडर्स में कैमरा सेंसर रिंग्स के लिए कलर एक्सेंट्स और Moto AI बटन भी दिखा था।

Motorola Edge 70 को Moto X70 Air का ग्लोबल वेरिएंट माना जा रहा है। आपको बता दें कि Moto X70 Air इस महीने के आखिर में चीनी मार्केट्स में डेब्यू करने वाला है, जिसमें थिन प्रोफाइल और AI कैपेबिलिटीज होंगी। कहा जा रहा है कि ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा।