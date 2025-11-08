Motorola के शानदार फोन पर भारी डिस्काउंट, कर्व्ड डिस्प्ले के साथ मिलता है 125W फास्ट चार्जिंग
Amazon इस समय Motorola Edge 50 Pro पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। ये स्मार्टफोन अपने कलर-एक्यूरेट डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और 125W चार्जिंग सपोर्ट के लिए पॉपुलर है। डिस्प्ले क्वालिटी, स्पीड और फास्ट चार्जिंग चाहने वालों के लिए ये एक शानदार ऑप्शन बन सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon फिलहाल Motorola Edge 50 Pro पर भारी छूट दे रहा है। ये स्मार्टफोन अपने कलर-एक्यूरेट डिस्प्ले, भरोसेमंद एवरीडे परफॉर्मेंस और 125W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। ये सभी फीचर्स इसे उन यूजर्स के लिए फोन को एक बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं, जो डिस्प्ले क्वालिटी, स्पीड और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं।
गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे डील्स आमतौर पर ज्यादा समय तक नहीं चलते, इसलिए अगर आप इस फोन में दिलचस्पी रखते हैं तो जल्दी कदम उठाना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल।
Motorola Edge 50 Pro पर ये है डील
Motorola Edge 50 Pro (12GB + 256GB वेरिएंट, मूनलाइट पर्ल) को भारत में 35,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकिन, अब Amazon पर ये स्मार्टफोन 23,670 रुपये में लिस्टेड है। इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स दिग्गज इस फोन पर 12,329 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा, ग्राहकों को अमेजन पर कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज कर 22,250 रुपये तक की बचत भी कर सकते हैं।
Motorola Edge 50 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Motorola Edge 50 Pro में 6.7-इंच का 1.5K pOLED कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, और 2,000 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।
फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मौजूद है, जिसे 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर गया है। पावर के लिए इसमें 4,500mAh बैटरी है जो 125W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP मेन कैमरा (OIS के साथ), 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल जूम के साथ) शामिल हैं। वहीं, फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉल्स के लिए है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।