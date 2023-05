MOTOROLA Edge 40 की भारत में आज पहली सेल, पानी में फुल ऑन कीजिए मस्ती, नहीं खराब होगा ये स्मार्टफोन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मोटोरोला ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए हाल ही में एक नए स्मार्टफोन MOTOROLA Edge 40 को लॉन्च किया था। आज MOTOROLA Edge 40 की भारत में पहली सेल होने जा रही है। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो नए डिवाइस की खासियतों पर एक नजर डाल सकते हैं-

सबसे पहले MOTOROLA Edge 40 की कीमत की बात करें तो नया स्मार्टफोन 34,999 रुपये की कीमत पर सिंगल वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। मोटोरोला का नया स्मार्टफोन 8 GB+256 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ लाया गया है। हालांकि, पहली सेल के दौरान यूजर्स नए स्मार्टफोन पर MOTOROLA Edge 40 पर पूरे 5000 रुपये का डिस्काउं पा सकते हैं।

MOTOROLA Edge 40 मात्र 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, सेल के दौरान यूजर्स बैंक ऑफर्स के साथ डिवाइस पर 2000 रुपये की एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं। यानी डिवाइस 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

दरअसल मोटोरोला अपने नए डिवाइस को स्लीक डिजाइन के साथ लेकर आया है। MOTOROLA Edge 40 को डस्ट, वॉटर, डर्ट से बचाने के लिए यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ लाया गया है।

With Segment’s 1st 144Hz 3D Curved display of #motorolaedge40, the lines between reality and imagination become beautifully blurred. Get a mesmerizing visual experience that will leave you in awe. Sale starts 30 May on @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW & leading retail stores.— Motorola India (@motorolaindia) May 29, 2023