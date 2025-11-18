बाजार में जल्द दस्तक दे सकता है Motorola का नया डिवाइस, Geekbench पर 'सीक्रेट' Snapdragon चिप के साथ हुआ लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने हाल ही में इंडिया में अपने अपकमिंग Moto G57 Power के लिए लॉन्च डेट अनाउंस की थी। अब कंपनी एक और फोन पेश करने की तैयारी में लग रही है, क्योंकि एक अननेम्ड स्मार्टफोन Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि इस फोन में Qualcomm का ऑक्टा कोर ARMv8 प्रोसेसर होगा, जिसे एक अनरिलीज्ड Snapdragon 7 सीरीज चिप माना जा रहा है। इसके अलावा, ये फोन 16GB RAM और Android 16 के साथ आ सकता है। हाल ही में Moto G100s को भी इसी वेबसाइट पर Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर के साथ देखा गया था।

मोटोरोला का अगला स्मार्टफोन Snapdragon 7 Series चिप के साथ लॉन्च हो सकता है Motorola का एक स्मार्टफोन, जिसका मॉडल नंबर XT2603-1 है, Geekbench पर Qualcomm के ऑक्टा कोर ARMv8 चिपसेट के साथ दिखाई दिया है। इसमें दो परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर शामिल हैं। फोन का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन टेक ब्लॉगर Anvin (@ZionsAnvin) का दावा है कि ये Snapdragon 7+ Gen 5 चिप के साथ आ सकता है, जिसे Qualcomm ने अभी लॉन्च नहीं किया है।

इस अननेम्ड Motorola फोन ने सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में 2,636 पॉइंट्स और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में 7,475 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। लिस्टिंग में 14.96GB RAM दिखाई दी, जिसे मार्केट में 16GB के रूप में पेश किया जा सकता है। जिस यूनिट को टेस्ट किया गया, वह Android 16 पर चल रहा था। टेस्ट के दौरान दो परफॉर्मेंस कोर्स ने 3.65GHz की पीक क्लॉक स्पीड दी, जबकि छह एफिशिएंसी कोर्स 3.32GHz की बेस फ्रीक्वेंसी पर चले।

फोन से जुड़ी बाकी डिटेल्स, जैसे इसका नाम, कीमत, लॉन्च टाइमलाइन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स, आने वाले महीनों में सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल Qualcomm के Snapdragon 7 सीरीज पोर्टफोलियो में लगभग 22 SoCs मौजूद हैं, जिनमें लेटेस्ट Snapdragon 7 Gen 4 चिप है। इसके अलावा, माना जा रहा है कि Snapdragon 7+ Gen 5 के साथ Qualcomm एक जनरेशन स्किप कर सकता है, क्योंकि पिछला Snapdragon 7+ SoC, Snapdragon 7+ Gen 3 था।