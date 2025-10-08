Language
    Motorola के इन स्मार्टफोन्स को मिला Android 16 अपडेट, लिस्ट में देखें आपका फोन है या नहीं

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    मोटोरोला ने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए Android 16 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है जिससे वह OnePlus और Xiaomi जैसे ब्रांडों से आगे निकल गया है। यह अपडेट अभी Edge 60 Pro Edge 60 Fusion और Edge 50 Fusion जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही Moto Razr और Moto G सीरीज के अन्य मॉडलों के लिए भी जारी किया जाएगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कंपनी ने OnePlus, Vivo, Nothing और Xiaomi जैसे दिग्गज प्लेयर्स से पहले ही स्टेबल अपडेट जारी कर दिया है। हालांकि अभी यह अपडेट फेज वाइज जारी किया जा रहा है। अभी कंपनी सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स को ही अपडेट दे रही है और आने वाले हफ्तों में इसे अन्य मॉडल्स के लिए भी जारी किया जा सकता है। चलिए जानें पहले किस फोन को मिला अपडेट...

    Motorola Edge सीरीज को मिला अपडेट

    कंपनी ने सबसे पहले Android 16 अपडेट को अपने प्रीमियम Edge 60 Pro से रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी धीरे-धीरे यह अपडेट Edge सीरीज के अन्य मॉडल्स के लिए जारी कर रही है। अभी फिलहाल कंपनी ने कुछ ही स्मार्टफोन्स को ये अपडेट दिया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है:

    • Motorola Edge 60 Pro
    • Motorola Edge 60 Fusion
    • Motorola Edge 50 Fusion

    कंपनी का कहना है कि जल्द ही अन्य डिवाइस को भी ये अपडेट मिलने वाला है। जिन यूजर्स के फोन को अभी अपडेट नहीं मिला है, उन्हें आने वाले दिनों में नया अपडेट मिल सकता है। चलिए जानें अब और कौन-कौन से फोन्स को Android 16 अपडेट मिलेगा...

    इन डिवाइस को भी मिलेगा Android 16 अपडेट

    • Moto Razr स्मार्टफोन

    Motorola Razr 2025, Razr+ 2025, Razr Ultra 2025

    Motorola Razr+ 2024

    Motorola Razr 60, Razr 60 Ultra

    Motorola Razr 50, Razr 50 Ultra

    Moto Edge स्मार्टफोन

    • Motorola Edge 2025

    Motorola Edge 60, Edge 60 Stylus

    Motorola Edge 50, Edge 50 Pro, Edge 50 Neo, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra

    Motorola Edge 40 Pro

    • Moto G स्मार्टफोन

    Moto G 2025, Moto G Power 2025, Moto G Stylus 2025

    Moto G86, G86 Power

    Moto G55, G56, G75, G85

    Lenovo ThinkPhone 25

