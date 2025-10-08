Motorola के इन स्मार्टफोन्स को मिला Android 16 अपडेट, लिस्ट में देखें आपका फोन है या नहीं

मोटोरोला ने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए Android 16 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है जिससे वह OnePlus और Xiaomi जैसे ब्रांडों से आगे निकल गया है। यह अपडेट अभी Edge 60 Pro Edge 60 Fusion और Edge 50 Fusion जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही Moto Razr और Moto G सीरीज के अन्य मॉडलों के लिए भी जारी किया जाएगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कंपनी ने OnePlus, Vivo, Nothing और Xiaomi जैसे दिग्गज प्लेयर्स से पहले ही स्टेबल अपडेट जारी कर दिया है। हालांकि अभी यह अपडेट फेज वाइज जारी किया जा रहा है। अभी कंपनी सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स को ही अपडेट दे रही है और आने वाले हफ्तों में इसे अन्य मॉडल्स के लिए भी जारी किया जा सकता है। चलिए जानें पहले किस फोन को मिला अपडेट...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Motorola Edge सीरीज को मिला अपडेट कंपनी ने सबसे पहले Android 16 अपडेट को अपने प्रीमियम Edge 60 Pro से रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी धीरे-धीरे यह अपडेट Edge सीरीज के अन्य मॉडल्स के लिए जारी कर रही है। अभी फिलहाल कंपनी ने कुछ ही स्मार्टफोन्स को ये अपडेट दिया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion कंपनी का कहना है कि जल्द ही अन्य डिवाइस को भी ये अपडेट मिलने वाला है। जिन यूजर्स के फोन को अभी अपडेट नहीं मिला है, उन्हें आने वाले दिनों में नया अपडेट मिल सकता है। चलिए जानें अब और कौन-कौन से फोन्स को Android 16 अपडेट मिलेगा...