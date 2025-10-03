Motorola भारत में लॉन्च करेगा सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh बैटरी के साथ आएगा Moto G06 Power

Motorola जल्द ही भारत में Moto G06 Power लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने टीजर जारी किया है जिससे इस फोन के लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें 6.88-इंच का LCD पैनल और MediaTek Helio G81 Ultra प्रोसेसर हो सकता है। फोन में 7000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने की संभावना है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने पिछले महीने यूरोप में Moto G06 सीरीज को लॉन्च किया था। अब कंपनी भारत में Moto G06 लाइनअप को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग लॉन्च को मोटोरोला ने टीज किया है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल अपने अपकमिंग स्मार्टफोन का नाम रिवील नहीं किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी का यह अपकमिंग फोन Moto G06 Power हो सकता है। यहां हम आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Moto G06 Power जल्द होगा लॉन्च मोटोरोला ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज करते हुए “Power” शब्द लिखा है। इससे हिंट मिलता है कि कंपनी भारत में Moto G06 Power को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस फोन की लॉन्च डेट से पर्दा उठा सकती है।

Moto G06 Power की स्पेसिफिकेशन्स Moto G06 Power स्मार्टफोन यूरोप में पहले ही लॉन्च हो चुका है। Moto G06 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.88-इंच का LCD पैनल दिया जाएगा। इस फोन के डिस्प्ले का रेज्योल्यूशन HD+ और रिफ्रेश रेट 120Hz है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यह फोन IP64 रेटिंग के साथ पेश किया जाएगा।

चिपसेट और रैम ऑप्शन की बात करें तो Moto G06 स्मार्टफोन MediaTek Helio G81 Ultra प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। यह फोन 4GB / 8GB रैम और 64GB / 128GB / 256GB स्टोरेज के ऑप्शन में लॉन्च हो सकता है। इंडियन मार्केट में यह फोन किन-किन वेरिएंट में लॉन्च होगा। इसे लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं है।