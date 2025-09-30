iPhone Air को टक्कर देने आ रहा Motorola का नया Moto X70 Air, जानें कब तक होगा लॉन्च

एपल के आईफोन एयर को टक्कर देने के लिए मोटोरोला Moto X70 Air नाम से एक पतला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन Samsung Galaxy S25 Edge और iPhone Air को टक्कर देगा। हाल ही में कंपनी ने Weibo पर एक टीजर जारी किया है जिससे पता चलता है कि Moto X70 Air जल्द ही चीन में लॉन्च होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने हाल ही में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था जिसमें इस बार कंपनी ने ऑल न्यू iPhone Air को भी लॉन्च किया है जो एप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है। सैमसंग पहले ही अपना स्लिम फोन लॉन्च कर चुका है। अब लग रहा है कि मोटोरोला भी जल्द ही एक स्लिम फोन लेकर आ रहा है जिसे कंपनी Moto X70 Air के नाम से पेश कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में Weibo पर इसकी एक पोस्ट शेयर की है जिससे पता चलता है कि Moto X70 Air जल्द ही चीन में लॉन्च होगा।

कंपनी ने फोन का टीजर इमेज भी शेयर किया जिसमें इसका पतला डिजाइन दिखाया गया है और यह डिवाइस Samsung Galaxy S25 Edge और Apple के नए iPhone Air मॉडल को सीधे टक्कर दे सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार Moto X70 Air ग्रीन कलर में आ सकता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट भी मिल सकता है।

कब लॉन्च होगा Moto X70 Air? मोटोरोला ने कन्फर्म कर दिया है कि जल्द ही Moto X70 Air लॉन्च होगा। Weibo हैंडल के जरिए बताया गया है कि फोन अक्टूबर के अंत में चीन में Moto X70 Air के नाम से पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी पोस्ट में किसी लॉन्च डेट का जिक्र नहीं किया गया है। फोन की टीजर इमेज में भी फोन को किसी के साथ में पकड़े हुए दिखाया गया है, जिससे एक ऐसा डिवाइस दिखाई देता है जो Galaxy S25 Edge और iPhone Air के पतले डिजाइन जैसा हो सकता है।

कितना पतला होगा Moto X70 Air? मोटोरोला ने अभी यह नहीं बताया है कि Moto X70 Air कितना पतला होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन की मोटाई 5.6 मिमी और 5.8 मिमी के बीच हो सकती है। इससे पहले सैमसंग ने इस साल मई में 5.8 मिमी पतला Galaxy S25 Edge लॉन्च किया था।