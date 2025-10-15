Motorola का सबसे पतला 5G फोन: स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP सेल्फी कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने अपने नए Moto X70 Air की घोषणा कर दी है जो इस महीने के अंत में चीन में लॉन्च होने जा रहा है। इस नए हैंडसेट के साथ Motorola भी आप Apple, Honor, Samsung और Tecno जैसी कंपनियों को अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन सेगमेंट में टक्कर देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार Moto X70 Air का साइज 6 मिमी से थोड़ा कम है।

साथ ही फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट देखने को मिलने वाला है और डिवाइस 4,800mAh बैटरी से लैस होगा। हालांकि Moto X70 Air के चीनी मार्केट तक ही सीमित रहने की उम्मीद है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसे Motorola Edge 70 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

31 अक्टूबर को लॉन्च होगा Moto X70 Air Moto X70 Air इस वक्त चीन में Lenovo वेबसाइट पर लिस्टेड है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। डिवाइस 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन में और तीन कलर गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। हैंडसेट को इस महीने के एन्ड में चीन में 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यूरोपीय मार्केट में इसकी लॉन्च 5 नवंबर को होगी। अन्य देशों में इस फोन को मोटोरोला एज 70 के नाम से पेश किया जाएगा।

Moto X70 Air के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मोटोरोला के इस डिवाइस में 6.7 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिवाइस में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। डिवाइस SGS आई केयर प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिवाइस में IP68 + IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग मिलती है।

डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट और 12GB तक LPDDR5X रैम मिलती है। साथ ही डिवाइस में 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में बेहतर हीट डिसिपेशन के लिए 3D वेपर चैंबर और ग्राफ़िक्स-इंटेंसिव टास्क के लिए एड्रेनो GPU दिया गया है। डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 पर रन करता है।