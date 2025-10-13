Flipkart Diwali सेल में Motorola के Razr 60 पर शानदार डिस्काउंट, सस्ते में खरीदने का मौका! 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने सोमवार को अपने कुछ पॉपुलर स्मार्टफोन मॉडल्स पर त्योहारी सीजन के दौरान खास डिस्काउंट ऑफर्स की घोषणा कर दी है। कंपनी फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान कीमतों में कटौती और अन्य बेनिफिट्स दे रही है। ग्राहक इस सेल के दौरान मोटोरोला एज 60 प्रो, मोटो रेजर 60, मोटो जी96 5जी, मोटो जी86 पावर समेत कई स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

इसके अलावा, मोटोरोला ने ट्रूली वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स, QLED टीवी और मिनी एलईडी टीवी पर भी जबरदस्त ऑफर्स की घोषणा की है लेकिन इस सेल में सबसे जबरदस्त डील Motorola के Razr 60 पर मिल रही है जो एक फ्लिप फोन है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Motorola Razr 60 पर डिस्काउंट ऑफर फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मोटो रेजर 60 पर देखने को मिल रहा है। कंपनी इसके एकमात्र 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका दे रही है। इस डिवाइस को कंपनी ने 49,999 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन अभी सेल में यह फोन 10,000 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यानी अभी आप फोन को सिर्फ 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Tablet, TWS पर भी छूट स्मार्टफोन ही नहीं सेल में कंपनी इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स पर भी शानदार फेस्टिव डील्स दे रही है। मोटो बड्स लूप और मोटो बड्स बेस को सेल में आप क्रमशः 5,999 रुपये और 1,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में लॉन्च हुए मोटो बड्स लूप स्वारोवस्की एडिशन को आप सेल में 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं।