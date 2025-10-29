Moto G67 भारत में 5 नवंबर को होगा लॉन्च, मिलेगी 7000mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने बुधवार को घोषणा की कि उसका नया Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन भारत में अगले महीने लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इस फोन के कई अहम स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म कर दिए हैं। इसमें 6.7-इंच का 120Hz डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का Sony सेंसर होगा। Moto G67 Power 5G को मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ 7,000mAh बैटरी भी दी जाएगी।

Moto G67 Power 5G भारत लॉन्च डेट और उपलब्धता Moto G67 Power 5G भारत में 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव है, जिससे साफ है कि ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

फोन को तीन पैनटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा- ब्लू, ग्रीन और पर्पल। हालांकि, इन कलर वेरिएंट्स के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। Moto G67 Power 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी के मुताबिक, Moto G67 Power 5G में 6.7-इंच का Full HD+ डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसमें Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दिया जाएगा। फोन को MIL-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन और IP64 रेटिंग मिलेगी। डिजाइन की बात करें तो इसमें वेगन लेदर फिनिश दी जाएगी।

फोन Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसे 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा। इसमें 24GB तक वर्चुअल RAM एक्सपेंशन का सपोर्ट भी मिलेगा। ये Android 15-बेस्ड Hello UX पर चलेगा और कंपनी ने Android 16 अपग्रेड का आश्वासन दिया है। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट मिलेगा।

फीचर्स की बात करें तो इसमें थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, Family Space 3.0 और ‘twist’ और ‘chop’ जेस्चर जैसे फीचर्स मिलेंगे, जिससे कैमरा और फ्लैशलाइट को तेजी से ऑन किया जा सकेगा। साथ ही इसमें Smart Connect सूट के जरिए क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी भी जाएगी।