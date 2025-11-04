भारत में कल लॉन्च होगा Moto G67 Power 5G, मिलेगी 7,000mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Moto G67 Power 5G कंपनी की G सीरीज का नया एंट्री मॉडल होगा। इसे भारत में बुधवार को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हुई थी, जिसमें फोन के मेजर फीचर्स दिखे थे। अब Moto G67 Power 5G Motorola इंडिया वेबसाइट पर भी लिस्ट हो गया है, जिससे इसके स्टोरेज वेरिएंट, कलर ऑप्शन्स और हार्डवेयर डीटेल्स कन्फर्म हो गए हैं। ये फोन Snapdragon 7 सीरीज चिपसेट और 7,000mAh बैटरी के साथ आएगा। इसमें दो स्टोरेज वेरिएंट और तीन कलर ऑप्शन्स मिलेंगे।

Moto G67 Power 5G के वेरिएंट्स Moto G67 Power 5G अब Motorola इंडिया वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। लिस्टिंग के हिसाब से ये भारत में 8GB + 128GB और 8GB + 256GB कॉन्फिगरेशन में मिलेगा। कंपनी इसे तीन पैनटोन-क्यूरेटेड कलर्स में बेचेगी: पैराशूट पर्पल, ब्लू कुराकाओ और सीलेंट्रो।

हाल ही में Flipkart माइक्रोसाइट ने कन्फर्म किया था कि फोन वहीं से सेल पर जाएगा। लेकिन, Motorola वेबसाइट लिस्टिंग से पता चला कि ये Motorola इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स Motorola इंडिया वेबसाइट के हिसाब से Moto G67 Power 5G Android 15 के साथ आएगा और डुअल SIM सपोर्ट करेगा। इसमें 6.7-इंच LCD फुल-HD+ (1,080×2,400 पिक्सल) डिस्प्ले होगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 391ppi पिक्सल डेंसिटी और 20:9 aspect रेश्यो मिलेगा। स्क्रीन HDR10+ सपोर्ट करेगी और 85.97% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो होगा। फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला 7i प्रोटेक्शन होगा। वहीं, फोन में MIL-810H ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन और IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस भी होगा।

Moto G67 Power 5G में Adreno GPU, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ Qualcomm का ऑक्टा-कोर 4nm Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट होगा। इसमें RAM बूस्ट के जरिए 24GB तक RAM एक्सपैंशन मिलेगा। कंपनी एक OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा करेगी।

फोटोग्राफी के लिए Moto G67 Power 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) Sony LYT-600 मेन सेंसर, 8-मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा और एक 'टू-इन-वन फ्लिकर' कैमरा शामिल होगा। फ्रंट में होल-पंच के अंदर 32-मेगापिक्सल (f/2.2) सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। कैमरा डुअल कैप्चर, टाइमलैप्स, स्लो मोशन और ऑडियो जूम सपोर्ट करेगा। फोन फुल-HD वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकेगा।