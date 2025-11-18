Language
    Motorola का 7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    मोटोरोला 24 नवंबर को भारत में Moto g57 Power लॉन्च करने जा रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी है। 6.72 इंच FHD+ डिस्प्ले, Android 16, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज जैसे फीचर्स भी हैं। यह फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स पर मिलेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Moto g57 Power के नाम से पेश करने जा रही है। कंपनी इस डिवाइस को अपनी G पावर सीरीज के तहत पेश करने जा रही है। इस डिवाइस को कंपनी 24 नवंबर को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस महीने की शुरुआत में इस फोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसे भारत में पेश करने जा रही है कई शानदार फीचर्स के साथ आ रहा है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Moto g57 Power के फीचर्स

    कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 6s जेनरेशन 4 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं इस फोन में 50MP Sony LYT-600 सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। इसके अलावा फोन में पावरफुल 7000mAh की बैटरी मिलने वाली है।

    डिवाइस में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन, धूल और छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगी जो इस फोन को और भी ज्यादा खास बना देगी।

    मिलेगा लेटेस्ट Android 16

    मोटोरोला के इस डिवाइस में आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज भी मिलेगी। इतना ही नहीं इस डिवाइस में आपको Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलने वाला है। कंपनी ने फोन को Android 17 अपग्रेड और फोन के लिए 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा किया है। इसके अलावा इस डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलेगा।

    डिवाइस को कंपनी पैनटोन रेगाटा, पैनटोन-कॉर्सेर और पैनटोन फ्लुइडिटी कलर में पेश करेगी। लॉन्च के बाद आप इस फोन को फ्लिपकार्ट, motorola.in और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकेंगे। अगले हफ्ते जब यह फोन लॉन्च होगा तब कंपनी इस फोन की कीमत से भी पर्दा उठा सकती है।

