    Moto G100: मोटोरोला ने कम कीमत में लॉन्च किया एक और धमाकेदार स्मार्टफोन, चेक करें सभी फीचर्स

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    मोटोरोला ने Moto G100 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज है। फोन में 7,000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल का कैमरा है। Moto G100 स्मार्टफोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में मार्केट में उतारा गया है।

    Moto G100 स्मार्टफोन हुआ लॉन्च

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने जुलाई में चीन में Moto G100 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। यह कंपनी के ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए Moto G86 Power का रीब्रांड वर्जन था। यह फोन बड़ी बैटरी के साथ मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने चीन में इस सीरीज का एक और मॉडल Moto G100 को लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन हार्डवेयर अपग्रेड्स के साथ ही मिड रेंज सेगमेंट में लाया गया है। यहां हम आपको मोटोरोला के इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Moto G100 की स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Moto G100 स्मार्टफोन में 6.72-इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2400 x 1080 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1050निट्स है। इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जो बैलेंस ऑडियो एक्सपीरियंस ऑफर करता है।

    Moto G100 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का  दिया गया है, जो 4nm प्रोसेसर और यह इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफर करता है। मोटोरोला का यह फोन 12GB की LPDDR4X RAM और 256GB तक की UFS 2.2 स्टोरेज ऑफर करता है।

    Moto G100 Specs

    इस फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मार्केट में उतारा गया है। इस फोन में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। यह फोन Android 15 पर आधारित कंपनी के नियर-स्टॉक यूआई पर रन करता है।

    कैमरा सेटअप की बात करें तो Moto G100 में 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-600 प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जिसके साथ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। मोटोरोला के इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह फोन NFC, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, ग्रेफाइट कूलिंग और IP64 डस्ट और स्लैश रजिस्टेंस सपोर्ट करता है।

    Moto G100 की कीमत

    Moto G100 स्मार्टफोन को 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 1,339 युआन (करीब 1700 रुपये) है। इस फोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

