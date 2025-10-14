Language
    Motorola का 5,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 8,999 में, चेक करें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में Motorola g35 5G पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। यह 5G फोन अब 8,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें 5,000mAh की बैटरी है। Axis Bank कार्ड पर अतिरिक्त छूट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। फोन में 6.72 इंच का Full HD+ डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर इन दिनों बिग बैंग दिवाली सेल चल रही है जिसमें कई स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी काफी वक्त से नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स को जरूर चेक आउट करें। इसी बीच हमने आपके लिए एक Motorola फोन पर मिल रही बेस्ट डील को शॉर्ट लिस्ट किया है।

    दरअसल, फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में MOTOROLA g35 5G पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है जिसके बाद आप इस 5G फोन को काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन की कीमत सेल में 10 हजार रुपये से कम है और इस फोन में आपको 5,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    MOTOROLA g35 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    मोटोरोला ने यह फोन पिछले साल के अंत में लॉन्च किया था जिसकी कीमत वैसे तो 12,499 रुपये है लेकिन अभी आप इस फोन को सेल के दौरान सिर्फ 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी देखा जाए तो फोन पर फ्लैट 3,500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। फोन पर Axis Bank Flipkart Debit Card के साथ 750 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है जिससे फोन की कीमत और भी ज्यादा कम हो जाती है।

    इसके अलावा फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप 8000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि ये डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप कोई बजट फोन एक्सचेंज करते हैं तो आपको उसका 2 से 3 हजार रुपये तक मिल सकता है।

    MOTOROLA g35 5G के खास फीचर्स

    मोटोरोला के इस शानदार डिवाइस में आपको 6.72 इंच का Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में 4 GB RAM और 128 GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में T760 प्रोसेसर और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। डिवाइस में ड्यूल कैमरा दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी और 8MP का सेकेंडरी कैमरा है जबकि सामने की तरफ 16MP का फ्रंट कैमरा है। डिवाइस में 12 5G बैंड्स और VoNR|4K Video रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ Vision Booster टेक्नोलॉजी मिलती है।

