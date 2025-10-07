Motorola का 7,000mAh बैटरी वाला फोन वो भी सिर्फ 7,499 रुपये में, 50MP कैमरा भी

मोटोरोला ने भारत में Moto G06 Power लॉन्च किया है जो एक बजट-अनुकूल स्मार्टफोन है। इस फोन में 7000mAh की बैटरी और मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा और IP64 रेटिंग भी है। Moto G06 Power में 6.88-इंच HD+ डिस्प्ले है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 7499 रुपये है। यह फ्लिपकार्ट और मोटोरोला इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने भारत में अपना एक और बजट फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Moto G06 Power के नाम से पेश किया है। कंपनी ने इस डिवाइस को अपनी Moto G सीरीज के तहत पेश किया है जिसमें आपको 7,000mAh की बड़ी बैटरी और मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और धूल व पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग मिल जाती है। चलिए पहले फोन की कीमत और फिर फीचर्स पर एक नजर डालते हैं...

Moto G06 Power की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो भारत में Moto G06 Power के बेस वेरिएंट की कीमत सिर्फ 7,499 रुपये है जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB बिल्ट-इन स्टोरेज मिलती है। यह डिवाइस पैनटोन लॉरेल ओक, पैनटोन टेंड्रिल और पैनटोन टेपेस्ट्री कलर में आता है। डिवाइस की सेल फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया वेबसाइट और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर होगी।

Moto G06 Power के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Moto G06 Power में 6.88-इंच HD+ डिस्प्ले है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक है। साथ ही डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। फोन को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Helio G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस की इस बिल्ट-इन स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 1TB तक बढ़ाया भी जा सकता है।