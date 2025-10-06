Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    7000mAh बैटरी वाले 5 सस्ते 5G फोन, OPPO और Redmi समेत ये मोबाइल लिस्ट में

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    क्या आप अपने फोन के बैटरी बैकअप से परेशान हैं? तो आपके लिए 7000mAh बैटरी वाले 5 सस्ते 5G फोन्स की लिस्ट यहां दी गई है। इस लिस्ट में OPPO Redmi और पोको जैसे ब्रांड शामिल हैं। POCO M7 Plus में Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट है जबकि Redmi 15 में भी यही चिपसेट है। Realme P4 में MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट है।

    prefferd source google
    Hero Image
    7000mAh बैटरी वाले 5 सस्ते 5G फोन, OPPO और Redmi समेत ये मोबाइल लिस्ट में

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने मौजूदा फोन के बैटरी बैकअप से दुखी हो गए हैं? और अब एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो कम से कम दो दिन तो आराम से चल जाए तो हमने आपके लिए 7000mAh बैटरी वाले 5 सस्ते 5G फोन्स की एक लिस्ट तैयार की है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में OPPO और Redmi समेत कई शानदार ब्रांड के डिवाइस शामिल हैं। कुछ डिवाइस तो अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल में सस्ते भी मिल रहे है। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    POCO M7 Plus

    लिस्ट के पहले फोन की बात करें तो यह पोको कंपनी का है जिसकी कीमत 11,999 रुपये है। इस फोन में आपको Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट और 4GB/128GB स्टोरेज वैरिएंट मिलता है। डिवाइस में 50MP रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा है। साथ ही डिवाइस में 6.9 इंच की 144Hz IPS LCD डिस्प्ले और 7000mAh की बड़ी बैटरी है।

    Xiaomi Redmi 15

    लिस्ट का दूसरा फोन रेडमी का है जिसकी कीमत 14,190 रुपये है। इस फोन में भी आपको Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट लेकिन 6GB/128GB स्टोरेज वैरिएंट मिलता है। डिवाइस में 50MP रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा है। साथ ही इस डिवाइस में भी 6.9 इंच की 144Hz IPS LCD डिस्प्ले और 7000mAh की बड़ी बैटरी है।

    realme P4

    realme का यह फोन भी बड़ी बैटरी के साथ आता है जिसकी कीमत सिर्फ 14,999 रुपये है। इस फोन में भी आपको MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट और 6GB/128GB स्टोरेज वैरिएंट मिलता है। डिवाइस में 50+8MP रियर और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में 6.7 इंच की 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है।

    OPPO K13 5G

    ओप्पो का यह डिवाइस भी 20 हजार रुपये से कम में बड़ी बैटरी के साथ आता है जिसकी कीमत अभी 16,559 रुपये है। इस फोन में भी आपको Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट और 8GB/128GB स्टोरेज वैरिएंट मिलता है। डिवाइस में 50+2MP रियर और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में 6.67 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है।

    realme 15x

    लिस्ट का आखिरी फोन भी Realme का जिसकी कीमत अभी सिर्फ 16,999 रुपये है। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 6GB/128GB स्टोरेज वैरिएंट मिलता है। डिवाइस में 50MP रियर और50MP का फ्रंट कैमरा है। साथ ही इस डिवाइस में 6.8 इंच का 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है।

    यह भी पढ़ें- Motorola भारत में लॉन्च करेगा सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh बैटरी के साथ आएगा Moto G06 Power