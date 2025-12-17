Motorola का 5,200mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स
मोटोरोला ने Moto G Power (2026) को चुनिंदा मार्केट में लॉन्च किया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6.8 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले और 5,200mAh ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने कुछ चुनिंदा मार्केट में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे Moto G Power (2026) के नाम से पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस Moto G Power (2025) का सक्सेसर है। इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो पिछली जेनरेशन में देखा गया था और बैटरी स्पेसिफिकेशन्स भी वैसे ही देखने को मिलते हैं।
हालांकि, इस साल वाले मॉडल में दो नए कलर ऑप्शन, फ्रंट कैमरे में अपग्रेड और बेहतर डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। Moto G Power (2026) को कनाडा और US के लिए अनाउंस कर किया गया है। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं...
Moto G Power (2026) की कितनी है कीमत?
कीमत की बात करें तो Moto G Power (2026) का प्राइस US में 299.99 डॉलर यानी लगभग 27,100 रुपये है और कनाडा में CAD 449.99 यानी लगभग 29,550 रुपये है, जो 8GB RAM + 128GB वेरिएंट के लिए है। हैंडसेट की पहली सेल 8 जनवरी से शुरू होगी और इसे ऑफिशियल वेबसाइट और पार्टनर ई-कॉमर्स और ऑफलाइन स्टोर से आप खरीद पाएंगे।
Moto G Power (2026) के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस नए वाले डिवाइस में 6.8-इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और एक हाई ब्राइटनेस मोड भी है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है। ऑडियो के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस-पावर्ड स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं।
डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है जिसके साथ 8GB RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। ये डिवाइस लेटेस्ट Android 16 पर चलता है।
Moto G Power (2026) के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए Moto G Power (2026) में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस देखने को मिल रहा है। सेल्फी के लिए डिवाइस में सामने की तरफ 32-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा डिवाइस में 5,200mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है।
