Motorola का 5,200mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने कुछ चुनिंदा मार्केट में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे Moto G Power (2026) के नाम से पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस Moto G Power (2025) का सक्सेसर है। इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो पिछली जेनरेशन में देखा गया था और बैटरी स्पेसिफिकेशन्स भी वैसे ही देखने को मिलते हैं।

हालांकि, इस साल वाले मॉडल में दो नए कलर ऑप्शन, फ्रंट कैमरे में अपग्रेड और बेहतर डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। Moto G Power (2026) को कनाडा और US के लिए अनाउंस कर किया गया है। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं...

Moto G Power (2026) की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो Moto G Power (2026) का प्राइस US में 299.99 डॉलर यानी लगभग 27,100 रुपये है और कनाडा में CAD 449.99 यानी लगभग 29,550 रुपये है, जो 8GB RAM + 128GB वेरिएंट के लिए है। हैंडसेट की पहली सेल 8 जनवरी से शुरू होगी और इसे ऑफिशियल वेबसाइट और पार्टनर ई-कॉमर्स और ऑफलाइन स्टोर से आप खरीद पाएंगे।

Moto G Power (2026) के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस नए वाले डिवाइस में 6.8-इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और एक हाई ब्राइटनेस मोड भी है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है। ऑडियो के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस-पावर्ड स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं।