YouTube पर सबसे ज्यादा देखे गए हैं ये 10 Video, यहां देखें पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। YouTube पर हर रोज करोड़ों वीडियो देखे जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिन्हें 100-200 करोड़ नहीं, बल्कि 1600 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला YouTube वीडियो कौन सा है? अगर आप कोई बॉलीवुड गाना या हॉलीवुड मूवी ट्रेलर सोच रहे हैं, तो आप गलत हैं।

ये खिताब 'बेबी शार्क डांस' (Baby Shark Dance) के नाम है। इस लिस्ट में बच्चों के गाने और नर्सरी राइम्स का दबदबा है, लेकिन कुछ पॉप म्यूजिक वीडियोज ने भी अपनी जगह बनाई है। आइए, जानते हैं YouTube के इतिहास के 10 सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोज के बारे में।

1. Baby Shark Dance (16.21 बिलियन व्यूज) नंबर एक पर है Pinkfong का 'बेबी शार्क डांस'। यह गाना 2016 में अपलोड किया गया था और अपने catchy म्यूजिक और आसान डांस स्टेप्स की वजह से यह दुनिया भर के बच्चों का फेवरेट बन गया। इसने 'Despacito' को पछाड़कर ये खिताब हासिल किया और अब भी इसकी गिनती बढ़ती ही जा रही है।

2. Despacito (8.80 बिलियन व्यूज) लंबे समय तक टॉप पर रहने वाला Luis Fonsi का ये स्पेनिश गाना अब दूसरे नंबर पर है। 2017 में रिलीज होते ही इस गाने ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी और ये YouTube पर सबसे पहले 5, 6, और 7 बिलियन व्यूज तक पहुंचने वाला वीडियो था।

3. Wheels on the Bus (7.92 बिलियन व्यूज) Cocomelon की ये क्लासिक नर्सरी राइम बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर है। इसके रंगीन एनिमेशन और सिंपल गाने बच्चों को घंटों तक व्यस्त रखते हैं, यही वजह है कि इसके व्यूज इतने ज्यादा हैं। 4. Bath Song (7.22 बिलियन व्यूज) लिस्ट में एक और Cocomelon की एंट्री! 'बाथ सॉन्ग' बच्चों को नहाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक मजेदार गाना है। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों के लिए ऐसे वीडियो चलाते हैं, जिससे इसके व्यूज लगातार बढ़ते रहते हैं। 5. Johny Johny Yes Papa (7.10 बिलियन व्यूज) LooLoo Kids की ये राइम भी बच्चों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। इसके सिंपल बोल और एनिमेशन इसे छोटे बच्चों के लिए एक आकर्षक वीडियो बनाते हैं। 6. See You Again (6.78 बिलियन व्यूज): Wiz Khalifa का यह गाना 'फास्ट एंड फ्यूरियस 7' फिल्म का हिस्सा था और दिवंगत एक्टर पॉल वॉकर को एक श्रद्धांजलि थी। इसके इमोशनल कनेक्शन की वजह से ये गाना दुनिया भर में हिट हुआ और एक समय में ये 'गंगनम स्टाइल' को पछाड़कर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो भी बना था।