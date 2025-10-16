अब हर Windows 11 PC में मिलेगा AI, माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़े अपडेट का ऐलान; किसी खास हार्डवेयर की जरूरत नहीं
Microsoft Windows 11 में Copilot AI असिस्टेंट को एक बड़े अपडेट के जरिए ला रहा है। इसके लिए किसी खास हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। Copilot अब वॉयसकमांड्स और ऑन-स्क्रीनहेल्प जैसी सुविधाएं देगा, जिससे ये Windows यूजर्स के लिए एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। आइए जानते हैं बाकी डिटेल।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Microsoft अब हर Windows 11 कंप्यूटर में AI लेकर आ रहा है, जिसके लिए किसी स्पेशलहार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने बड़े अपडेट्स का ऐलान किया है जिनसे Copilot- उनका AI असिस्टेंट- Windows यूजर्स के लिए और भी जरूरी हिस्सा बन जाएगा। अब ये वॉयसकमांड्स से लेकर ऑन-स्क्रीनहेल्प तक सब कुछ कर सकेगा जो आपके लिए असल में काम करेगा।
'Hey Copilot' बोलो और काम शुरू
नया Wake Word फीचरयूजर्स को सिर्फ 'Hey Copilot' बोलकर Copilot Voice से कन्वर्सेशन शुरू करने देता है, जिससे AI असिस्टेंट का इस्तेमाल उतना ही आसान हो गया है जितना कोई सवाल पूछना। जो लोग वॉयस का इस्तेमाल करते हैं, वे टेक्स्ट यूजर्स के मुकाबले Copilot से दोगुना ज्यादा जुड़ते हैं, जिससे साबित होता है कि नेचुरलस्पीचAI को और एक्सेसिबल बनाती है। जब बात पूरी हो जाए, तो बस 'Goodbye' बोलो और Copilot बातचीत खत्म कर देगा।
Copilot Vision अब दुनियाभर में उपलब्ध है और ये आपके स्क्रीन पर क्या है, उसे एनालाइज कर सकता है। ये फोटो एडिट करने से लेकर PowerPoint प्रेजेंटेशनरिव्यू करने तक हर चीज में मदद कर सकता है, वो भी बिना स्लाइड्स बदले। ये ऐसे है जैसे आपके साथ कोई एक्सपर्टकलीग बैठा हो जो आपके क्रिएटिवप्रोजेक्ट्स में सलाह देता हो या किसी नए ऐप में गाइड करता हो।
AI जो अब सच में काम करेगा
जल्दहीWindows Insidersके लिए आनेवालाCopilotActionsफीचर इसे एक कदम और आगे ले जाएगा। ये लोकल फाइल्स पर काम कर पाएगा- जैसे वेकेशनफोटोज को सॉर्टकरना या किसी PDF से जानकारी निकालना। Copilotआपके लिए सारा भारी काम करेगा, ताकि आप दूसरे काम पर ध्यानदेसकें।
File Explorer में नया Manus AI एजेंट आपके लोकल फोल्डर के डॉक्युमेंट्स से सिर्फ एक क्लिक में वेबसाइट बना सकता है- वो भी बिना किसी कोडिंग के।
वहीं गेमिंग भी अब और स्मार्टहोगईहै। ROG Xbox AllyडिवाइसेजमेंअबGamingCopilotशामिल है, जो प्लेयर्स को गेम छोड़े बिना टिप्स और सजेशनदेताहै।
Windows 10 सपोर्ट खत्म होने के बाद, लाखोंयूजरअबWindows 11 पर अपग्रेडकररहेहैं। Microsoft का कहना है कि 68% कंज्यूमर पहले ही डिसीजनलेने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी को उम्मीद है कि वॉयस और विजुअलइंटरफेस इसकी पहुंच और भी बढ़ा देंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।