अब हर Windows 11 PC में मिलेगा AI, माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़े अपडेट का ऐलान; किसी खास हार्डवेयर की जरूरत नहीं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Microsoft अब हर Windows 11 कंप्यूटर में AI लेकर आ रहा है, जिसके लिए किसी स्पेशलहार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने बड़े अपडेट्स का ऐलान किया है जिनसे Copilot- उनका AI असिस्टेंट- Windows यूजर्स के लिए और भी जरूरी हिस्सा बन जाएगा। अब ये वॉयसकमांड्स से लेकर ऑन-स्क्रीनहेल्प तक सब कुछ कर सकेगा जो आपके लिए असल में काम करेगा।

'Hey Copilot' बोलो और काम शुरू नया Wake Word फीचरयूजर्स को सिर्फ 'Hey Copilot' बोलकर Copilot Voice से कन्वर्सेशन शुरू करने देता है, जिससे AI असिस्टेंट का इस्तेमाल उतना ही आसान हो गया है जितना कोई सवाल पूछना। जो लोग वॉयस का इस्तेमाल करते हैं, वे टेक्स्ट यूजर्स के मुकाबले Copilot से दोगुना ज्यादा जुड़ते हैं, जिससे साबित होता है कि नेचुरलस्पीचAI को और एक्सेसिबल बनाती है। जब बात पूरी हो जाए, तो बस 'Goodbye' बोलो और Copilot बातचीत खत्म कर देगा।

Copilot Vision अब दुनियाभर में उपलब्ध है और ये आपके स्क्रीन पर क्या है, उसे एनालाइज कर सकता है। ये फोटो एडिट करने से लेकर PowerPoint प्रेजेंटेशनरिव्यू करने तक हर चीज में मदद कर सकता है, वो भी बिना स्लाइड्स बदले। ये ऐसे है जैसे आपके साथ कोई एक्सपर्टकलीग बैठा हो जो आपके क्रिएटिवप्रोजेक्ट्स में सलाह देता हो या किसी नए ऐप में गाइड करता हो।

AI जो अब सच में काम करेगा जल्दहीWindows Insidersके लिए आनेवालाCopilotActionsफीचर इसे एक कदम और आगे ले जाएगा। ये लोकल फाइल्स पर काम कर पाएगा- जैसे वेकेशनफोटोज को सॉर्टकरना या किसी PDF से जानकारी निकालना। Copilotआपके लिए सारा भारी काम करेगा, ताकि आप दूसरे काम पर ध्यानदेसकें।