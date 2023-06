Microsoft के साथ फ्री में लें AI की ट्रेनिंग, LinkedIn पर कंपनी ने लॉन्च किया नया कोर्स

Microsoft Launches New Course In generative AI on LinkedIn In Free टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन के साथ पार्टनरशिप कर एक नए कोर्स की शुरूआत की है। कंपनी ने लिंक्डइन पर AI की ट्रेनिंग देने के लिए एक कोर्स को लॉन्च किया है। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स में फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही यूजर को एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा।