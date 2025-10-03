करोड़ों PC यूजर्स को होगी दिक्कत, 14 अक्टूबर 2025 को खत्म हो जाएगा Windows 10 का सपोर्ट

माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कर दिया है कि Windows 10 का सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई सिक्योरिटी अपडेट या नई फीचर्स नहीं मिलेंगे। हालांकि डिवाइस चलते रहेंगे लेकिन बिना अपडेट्स के हैकिंग और मालवेयर का खतरा बढ़ेगा। कंपनी Windows 11 और Copilot+ PCs को बढ़ावा दे रही है। यूजर्स के पास अपग्रेड या ESU सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन रहेगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Microsoft 14 अक्टूबर 2025 को Windows 10 का सपोर्ट आधिकारिक रूप से खत्म कर देगा। इस तारीख के बाद कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिक्योरिटी पैच, टेक्निकल फिक्स या नई फीचर्स रिलीज नहीं करेगी। इस बदलाव से दुनियाभर के करोड़ों PC प्रभावित होंगे, जो अब भी Windows 10 पर चल रहे हैं। तो ये बदलाव यूजर्स को कैसे प्रभावित करेगा? इस बारे में एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के EVP और कंज्यूमर CMO यूसुफ मेहदी ने इस ट्रांजिशन का ज़िक्र किया और बताया कि Windows 10 यूजर्स को आगे क्या करना चाहिए।

ऑफिशियल नोट में मेहदी ने भरोसा दिलाया कि Windows 10 डिवाइस सपोर्ट खत्म होने के बाद भी काम करते रहेंगे। हालांकि, अब इन्हें सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम सिक्योरिटी थ्रेट्स, मैलवेयर और कंपैटिबिलिटी इश्यूज के लिए और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। बिना लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स के, यूजर्स ऑनलाइन थ्रेट्स के खिलाफ ज्यादा खतरे में होंगे, चाहे ब्राउजिंग हो या कनेक्टेड सर्विसेज का इस्तेमाल।

इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सेप्शन रखा है: Microsoft Defender Antivirus को अक्टूबर 2028 तक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिससे यूजर्स को बेसलाइन लेवल की प्रोटेक्शन मिलेगी। हालांकि, कंपनी का कहना है कि सिर्फ एंटीवायरस की ये प्रोटेक्शन, उस लेवल की डिफेंस नहीं दे पाएगी जो फुल ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स से मिलती है।

एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (ESU) ऑप्शन नए OS अपडेट पर ट्रांजिशन करने में मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 10 के लिए एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट (ESU) प्रोग्राम पेश किया है। इसे 15 अक्टूबर 2025 से यूजर्स सीधे अपने डिवाइस सेटिंग्स से सब्सक्राइब कर पाएंगे।

इंडिविजुअल डिवाइस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ESU एक्सेस के तीन तरीके दिए हैं: Windows Backup के जरिए (फ्री), माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के जरिए (फ्री) या फिर 30 डॉलर प्रति डिवाइस एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर। बिजनेस के लिए, कॉस्ट 61 डॉलर प्रति डिवाइस प्रति साल रहेगी, जिसे तीन साल तक रिन्यू किया जा सकता है।

क्लाउड-बेस्ड सेटअप्स, जैसे Windows 11 Cloud PCs और Windows 365 वर्चुअल मशीन, को ऑटोमैटिकली ESU मिल जाएगा, वो भी बिना किसी एडिशनल चार्ज के। कंपनी के मुताबिक, ये प्रोग्राम उन यूजर्स के लिए है जो तुरंत अपग्रेड नहीं कर सकते और जिन्हें ट्रांजिशन तक कम से कम एक सेफ्टी नेट मिलना चाहिए।

माइक्रोसॉफ्ट क्यों खत्म कर रहा है Windows 10 का सपोर्ट? Windows 10 को फेज-आउट करने का फैसला माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग Windows 11 और नए Copilot+ PCs अपनाएं। कंपनी का दावा है कि Windows 11 में बड़े सुधार हुए हैं, जिनमें 62% कम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, तीन गुना कम फर्मवेयर अटैक्स और Windows 10 की तुलना में 2.3x फास्ट परफॉर्मेंस शामिल हैं।

अपग्रेड के साथ 50% फास्ट वर्कफ्लोज और बिजनेस के लिए बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया है। कंज्यूमर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट जेनरेशन के AI-पावर्ड एक्सपीरियंसेस को हाइलाइट किया है, जो सिर्फ Copilot+ PCs पर एक्सक्लूसिव होंगे। इन फीचर्स में Recall, Paint में Cocreator, Photos में Restyle और Copilot Vision शामिल हैं- जो Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung और Microsoft के Surface जैसे बड़े हार्डवेयर पार्टनर्स के साथ डेवलप किए गए हैं।