Bing AI चैटबॉट का Chrome और Safari पर कर रहे हैं इस्तेमाल, क्या आपके साथ भी हो रहा है ऐसा

Microsoft Bing Chat to Google Chrome and Safari is note same like Edge गूगल क्रोम और सफारी ब्राउजर पर भी अब बिंग एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में यूजर्स की जरूरत को देखते हुए यह सुविधा पेश की है। हालांकि बिंग का इस्तेमाल इन ब्राउजर पर माइक्रोसॉफ्ट एज के मुकाबले कुछ कम सुविधाओं के साथ करने को मिल रहा है।