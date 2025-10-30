Amazon AWS के बाद अब Microsoft Azure और 365 ठप, कई वेबसाइट और ऐप बंद; दुनियाभर में हड़कंप

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की किसी सर्विस में लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। बीते दिन बुधवार को Microsoft की कई सेवाएं अचानक ठप हो गई थी। इस आउटेज की वजह से Microsoft 365, Azure, Teams, Word, Excel से लेकर Microsoft Store तक डाउन हो गया था। दुनियाभर के यूजर्स ने लॉगिन फेल होने की शिकायत की जबकि कुछ ने डैशबोर्ड फ्रीज होने की जानकारी दी है।

Downdetector.com के मुताबिक, Microsoft की Azure क्लाउड सर्विस में आई बड़ी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दुनिया भर में हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। खास बात यह है कि ये खराबी माइक्रोसॉफ्ट के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे Microsoft 365, Teams और OneDrive पर भी असर डाल रही है।

9,000 यूजर्स के लिए ठप रहा Microsoft 365 रिपोर्ट्स के अनुसार Microsoft 365 लगभग 9,000 यूजर्स के लिए ठप रहा, जबकि Azure से जुड़े 16,600 से ज्यादा यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस आउटेज के बाद Microsoft ने अपनी Azure Status Page पर बताया कि हम Azure पोर्टल में आ रही समस्या की जांच कर रहे हैं, जहां कुछ यूजर्स को एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है।