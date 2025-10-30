Language
    Amazon AWS के बाद अब Microsoft Azure और 365 ठप, कई वेबसाइट और ऐप बंद; दुनियाभर में हड़कंप

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं ठप हो गईं, जिससे Microsoft 365, Azure, Teams, Word, Excel और Microsoft Store प्रभावित हुए। दुनियाभर के यूजर्स ने लॉगिन और डैशबोर्ड फ्रीज होने की शिकायत की। Azure क्लाउड सर्विस में आई तकनीकी खराबी के कारण हजारों यूजर्स प्रभावित हुए। Microsoft ने Azure पोर्टल में समस्या की जांच करने की बात कही है। इस आउटेज का असर टेक, रिटेल और गेमिंग इंडस्ट्रीज पर पड़ा।

    टेक वर्ल्ड हिला: Microsoft Azure और 365 ठप, दुनियाभर में मचा हड़कंप

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की किसी सर्विस में लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। बीते दिन बुधवार को Microsoft की कई सेवाएं अचानक ठप हो गई थी। इस आउटेज की वजह से Microsoft 365, Azure, Teams, Word, Excel से लेकर Microsoft Store तक डाउन हो गया था। दुनियाभर के यूजर्स ने लॉगिन फेल होने की शिकायत की जबकि कुछ ने डैशबोर्ड फ्रीज होने की जानकारी दी है।

    Downdetector.com के मुताबिक, Microsoft की Azure क्लाउड सर्विस में आई बड़ी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दुनिया भर में हजारों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। खास बात यह है कि ये खराबी माइक्रोसॉफ्ट के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे Microsoft 365, Teams और OneDrive पर भी असर डाल रही है।

    9,000 यूजर्स के लिए ठप रहा Microsoft 365

    रिपोर्ट्स के अनुसार Microsoft 365 लगभग 9,000 यूजर्स के लिए ठप रहा, जबकि Azure से जुड़े 16,600 से ज्यादा यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस आउटेज के बाद Microsoft ने अपनी Azure Status Page पर बताया कि हम Azure पोर्टल में आ रही समस्या की जांच कर रहे हैं, जहां कुछ यूजर्स को एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है।

    कई बिजनेस घंटों तक ठप रहे

    वहीं, Downdetector के लाइव आउटेज मैप से पता चलता है कि ये समस्या टेक, रिटेल और गेमिंग इंडस्ट्रीज तक फैल गई है। यहां तक कि कुछ देर के लिए Minecraft सर्वर भी डाउन हो गए थे, जो इस खराबी की गंभीरता को दिखा रहा है।

    कई कंपनियों के लिए यह आउटेज बड़ा झटका भी साबित हुआ, क्योंकि उनका पूरा वर्क Microsoft के क्लाउड नेटवर्क पर डिपेंड है। इतना ही नहीं टेक वेबसाइट TechRadar ने बताया कि Azure के इस आउटेज का असर ग्लोबल लेवल पर देखा गया है और कई बिजनेस घंटों तक ठप रहे।

