इस फीचर के साथ और भी स्मार्ट हुआ Microsoft का Bing, चुटकियों में सर्च कर पाएंगे अब सारी जानकारियां

Microsoft Adds voice interaction Feature to Bing Know How To Use This It माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स के लिए बिंग सर्च इंजन में एक नया फीचर जोड़ दिया है। इस फीचर के साथ बिंग का इस्तेमाल और भी आसान हो गया है। बिंग में कंपनी ने वॉइस इंटरेक्शन का फीचर जोड़ा है। इस फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं।